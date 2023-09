Chris Evans confiesa que sólo hace una película al año

El actor estadounidense, Chris Evans, antes de casarse con la actriz, Alba Baptista, confesó en una entrevista que sólo hace una película al año y que así se lo dejó claro a su actual esposa antes del matrimonio.

Pero, ¿Qué mujer se preocuparía porque su marido no trabaje la mayor parte del año, si con un trabajito gana millones de dólares? Además, si es todo un galán como Chris Evans, de seguro podrá disfrutarlo con más tiempo libre.

“No he trabajado en todo el año y no tengo intención de hacerlo, lo cual ha sido maravilloso… Con la novia que tengo desde hace un tiempo, cuando empezamos a salir, le dije: ‘Sí, hago una película al año’. Intento no trabajar nunca ahora’”, confesó Evans a GQ, según cita Page Six.

Las declaraciones las hizo dos meses antes de su boda con la actriz lusobrasileña.

Y es que la estrella de Marvel puede darse el gusto de semejante declaración, pues es uno de los actores mejor pagados del mundo. Según Marca, entre junio de 2018 y junio de 2019 ganó 44 millones de dólares.

En la referida entrevista, el actor reveló que tan sólo después de unos meses de noviazgo, él y Baptista se fueron a vivir en Atlanta durante un año.

Page Six dice que la más reciente película que grabó fue ‘Red One’ en otoño del 2022.

“Incluso cuando estaba sucediendo ese año, pensé, hombre, nunca más”, contó el también protagonista de ‘Capitán América’.

Boda muy privada

Chris Evans, de 42 años, y Alba Baptista, de 26 años, se casaron recientemente en una boda muy íntima. Los medios no supieron del matrimonio, sino horas después.

La ceremonia fue en la casa de Boston del actor. Fue tan cerrada que invitaron a familiares y amigos cercanos. A todos los asistentes les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y no los dejaron pasar con sus teléfonos.

Entre los invitados estuvieron los compañeros de Marvel de Chris Evans, tales como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner, John Krasinski, Emily Blunt, Jamie Chung y Bryan Greenberg.

Reacciona a críticas de “Ghosting”

Tras múltiples críticas a la última película que encarnó hasta la fecha titulada “Ghosting”, una comedia romántica de acción que protagonizó junto a Ana de Armas para Apple TV+, el actor aceptó que “podría haber sido mejor”.

“Técnicamente creo que lo hicimos bien, en términos de audiencia, aunque a los críticos no les gustó. Pero eso es más culpa de la película que del apetito del público. Creo que el apetito está ahí, si se hace correctamente. Podría haber sido mejor”, aseveró Evans en entrevista con GQ.