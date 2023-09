YouTube suspende cuenta de Russell Brand tras acusaciones de abuso sexual

YouTube determinó hoy, martes, que el actor y comediante británico, Russell Brand, ya no ganará dinero con la plataforma de videos después de que varias mujeres presentaran acusaciones de abuso sexual contra el comediante convertido en influencer.

Por su parte, la BBC eliminó parte del material de Brand de su archivo de streaming, uniéndose a una lista cada vez mayor de organizaciones que se distancian del artista, quien niega haber cometido alguna agresión sexual y no ha sido acusado de ningún delito en la corte.

YouTube dijo que la monetización de la cuenta de Brand, que tiene 6.6 millones de suscriptores, fue suspendida “tras graves acusaciones contra el creador”.

“Esta decisión se aplica a todos los canales que puedan ser propiedad de Russell Brand u operados por él”, aseveró el servicio de video propiedad de Google.

La suspensión significa que Brand no podrá ganar dinero con los anuncios que acompañan sus videos de YouTube, los cuales tienen títulos que incluyen “¿Qué inició REALMENTE los incendios de Hawái?” y “Zar del covid admite que los cierres NUNCA fueron una cuestión de ciencia”.

Otros canales asociados con la página principal de YouTube de Brand incluyen Awakening With Russell, que tiene 426.000 suscriptores, Football Is Nice, con 20.000 suscriptores, y Stay Free With Russell Brand, con 22.200.

Brand todavía tiene presencia en Rumble, un sitio de vídeos popular entre algunos grupos conservadores y de extrema derecha, donde su canal posee 1,4 millones de seguidores. También cuenta con 11,2 millones de seguidores en X, antes conocido como Twitter, y 3,8 millones en Instagram.

El actor de 48 años, niega las acusaciones de agresión sexual hechas por cuatro mujeres en un documental de televisión de Channel 4 y en los periódicos The Times y Sunday Times. Las acusadoras, que no han sido identificadas, incluyen a una que dijo que fue agredida sexualmente durante una relación con Brand cuando ella tenía 16 años. Otra mujer dice que Brand la violó en Los Ángeles en 2012.

Las cuatro acusaciones datan de entre 2006 y 2013. La Policía Metropolitana de Londres dijo que desde que se hicieron públicas las acusaciones, recibió un informe de agresión sexual independiente que data de 2003.

Conocido por sus rutinas de comedia desenfrenadas y atrevidas, Brand fue una estrella importante en el Reino Unido a principios de la década del 2000. Presentó programas de radio y televisión, escribió sus memorias en las que relataba sus batallas con las drogas y el alcohol, apareció en varias películas de Hollywood y estuvo brevemente casado con la estrella pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

En los últimos años, Brand ha desaparecido en gran medida de los principales medios de comunicación, pero ha conseguido un gran número de seguidores en línea con vídeos que mezclan bienestar y teorías de la conspiración. Su canal de YouTube ha presentado teorías conspirativas sobre el COVID-19, información errónea sobre vacunas y entrevistas con locutores controvertidos, incluidos Tucker Carlson y Joe Rogan.

También, continuó de gira como comediante. Su más reciente show fue ante cientos de personas en un local de Londres el sábado y tenía previsto actuar el martes en Windsor, al oeste de Londres, pero los promotores dijeron que el resto de la gira se pospondría tras las acusaciones.

La BBC puntualizó que eliminó de sus aplicaciones iPlayer y Sounds algunos contenidos que presentaban a Brand, “tras evaluar que ahora están por debajo de las expectativas del público”.

Asimismo, Brand fue despedido de su agencia de talentos y de una editorial desde que las acusaciones se hicieron públicas.

Ellie Tomsett, profesora titular de medios y comunicación en la Universidad de Birmingham, comentó que era demasiado pronto para decir si las afirmaciones pondrían fin a la carrera de Brand como comediante.

“Definitivamente hay un mercado para cómicos ‘inadaptados’... o personas que quieren posicionarse como una forma o alternativa a la comprensión actual de la igualdad de género. A largo plazo, ¿tendrá un impacto en su carrera de la manera que esperamos? Posiblemente no”, expresó Tomsett.