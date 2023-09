VIDEO: Gil Marie López muestra tierno momento de sus gemelos

A principios del mes de agosto la animadora del programa Día a Día (Telemundo), Gil Marie López, reveló la gran noticia de que estaba embarazada, el momento sorprendió aún más cuando dijo a sus compañeros de trabajo que se trataba de gemelos.

López compartió un momento más de su embarazo en el día de hoy con un video del sonograma donde se muestra a los gemelos dándose un beso dentro del vientre de su madre.

“Nuestros bebés se dan besitos en la pancita de mamá. Cargados de ilusión”, escribió la animadora en la red social Instagram.

El momento provocó ternura en múltiples figuras del entretenimiento quienes felicitaron a Gil y comentaron en la publicación que esta realizó. Entre estas personas se encuentra la exMiss Universo, Dayanara Torres, la animadora Angelique Burgos “Burbu”, Patricia Corcino, Ivonne Orsini entre otras figuras.

La animadora será madre por segunda ocasión ya que tiene una hija de 16 años de edad.

“Si ustedes notaron que yo estaba rara con un sueño brutal durante el programa y a veces me veían y me preguntaban. ¿Tú estás bien? Hasta que hace unas semanas atrás, después de un atraso me hacen una prueba y lo que faltaba era que salieran fuegos artificiales”, expresó el pasado mes en Día a Día.

A través de una publicación en las redes sociales también añadió: “Este es nuestro sueño convertido en una realidad. Dios nos ha regalado la bendición de ser padres de dos seres, que junto a nuestra Lorena , completan el lazo más importante que pueda existir, la familia. Que nuestro Padre ✝️ cuide y proteja nuestro hogar con su amor y sabiduría. Estamos llenos de ilusión, felicidad y agradecimiento”.

Gil Marie también indicó que se ha estado cuidando debido a que los embarazos de gemelos son de alto riesgo.

Como parte de la noticia, la animadora recibió la visita de su esposo el empresario Christian Diez Muro y su madre.