Revelan que Galilea Montijo recibía fuerte mensualidad de narco mexicano

La periodista y escritora mexicana, Anabel Hernández García, volvió a mencionar en uno de sus libros a la actriz y conductora mexicana, Galileo Montijo, esta vez en “Las señoras del narco, amar el infierno”

En este nuevo tomo, Celeste, quien es la madre de una hija del narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva, declaró que Montijo tuvo una relación con su exesposo.

“Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo”, comentó Celeste, quien aseguró haber conocido a la actriz en 2004.

Celeste también relató que el narcotraficante le dio detalles de su relación con Montijo.

“Me puse a platicar con Arturo y me dijo, ¡'ya la tengo de planta’, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (...) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ‘Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa cuando el anillo’, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ‘No, pues ya somos novios’, me respondió”, detalló.

¿Cuánto le pagaba Arturo Beltrán Leyva a Galilea Montijo?

Según la publicación de Anabel Hernández, Las señoras del narco, amar el infierno, Celeste también relató que Galilea recibía una cantidad de dinero mensual por parte del Beltrán Leyva.

“‘Ya hasta le tengo su sueldo’. En cuanto me dijo esto salió la pus, todos estaban molestos (...) Empezó dándole 200 mil dólares en nómina. En nómina significa que se los daba mensualmente, como a su esposa, aunque a ella le daba mucho más (...) pero a lo que me refiero es que le daba dinero para sus gastos como si fuera su esposa”, según relató Celeste.

La mujer también describió cómo les entregaban el dinero, “ellos armaban unas paquitas, si eran 100 mil dólares te daban una paquita más o menos de este tamaño -dice haciendo un espacio imaginario con las palmas de las manos-, de aproximadamente un kilo, porque más que contarlo, lo pesaban. Al principio le pagaban dos paquitas”.

Hernández García hizo referencia a la relación entre Montijo y Beltrán Leyva en el libro “Emma y las otras señoras del narco”. Cabe resaltar que ante los señalamientos pasados, la presentadora mexicana pidió “un alto a los ataques y difamaciones en su contra”.

Arturo- mejor conocido como el Barbas, el Botas Blancas o Jefe de jefes- fundó el Cartel de los Beltrán Leyva. Además, es primo y exsocio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el Cártel de Sinaloa. A inicios de los años 2000, ambos se unieron otras organizaciones criminales para conformar la “Federación”, un grupo de cárteles mexicanos que se convirtió en la organi­zación de tráfico de drogas más importante de todos los tiempos en Estados Unidos.