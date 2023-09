Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel tras expresiones de Aracely Arámbula

Tras las recientes declaraciones de la actriz Aracely Arámbula sobre Luis Miguel, acusándolo de no tener vínculo con sus hijos, la presentadora Myrka Dellanos defendió al cantante mexicano, con quien tuvo una relación hace unos años.

La presentadora también defendió a Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel y de quien es amiga.

Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvieron casados, pero en el 2009 le pusieron fin a su matrimonio. Son los padres de Miguel y Daniel, quienes nacieron en los años 2007 y 2008 respectivamente, convirtiéndose en medios hermanos de Michelle Salas, fruto de su exrelación con la actriz mexicana Stephanie Salas.

Sin embargo, tras esta separación, en múltiples ocasiones, la también conocida como “La Chule” ha revelado que Luis Miguel no se ha hecho cargo de sus hijos, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

De hecho, la actriz dijo que sus hijos le cuestionaron porqué Luis Miguel iba a dejar a las hijas de su novia Paloma a la escuela, y no iba a la escuela de ellos.

Sobre las expresiones de Aracely Arámbula, Myrka Dellanos opinó: “Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga. Una de las cosas muy importante es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas (...) “Ella está hablando de la ‘comadre novia’. Realmente Paloma y Enrique, entre otras parejas, estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos, ellos se conocen desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente, no tiene que ver con Enrique Ponce. Eso es importante (...) Miguel, el hijo mayor tiene unos 16 años de edad y ya Aracely y Paloma no se han visto en esos 16 años, o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco”.

En un encuentro con la prensa durante la alfombra roja de la puesta en escena Grease, Aracely Arámbula explotó en contra de Luis Miguel y reveló que este nunca se ha hecho cargo de sus hijos pero las puertas siempre han estado abiertas en caso de que cambie de opinión.

“Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, expresó Aracely Arámbula.

Junto a esto, enfatizó en que ni ella ni sus hijos han recibido una invitación para los conciertos de Luis Miguel. “No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, dijo.

Por último, enfatizó en que no necesita nada de Luis Miguel ya que ella les da todo lo que necesitan, “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos”.