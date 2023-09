Lanzan a la venta colección de grabaciones inéditas de The Beatles

The Beattles (foto suministrada)

La casa de subastas Gotta Have Rock & Roll lanzó a la venta una colección de grabaciones inéditas de la legendaria banda de rock, The Beatles, compuesta por John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney.

Se trata de seis cintas de cassette que se espera alcancen entre $300,000 y $500.000 dólares.

Entre las producciones se encuentran unos ensayos para el disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que tiene una duración de 56 minutos con audios de Paul McCartney y John Lennon quejándose del calor y Lennon insultando a unos policías con un acento indio.

Asimismo, hay grabaciones de una producción discográfica inédita de George Harrison, el guitarrista de la agrupación, titulada George Harrison con la Bonzo Dog Doo-Dah Band y Jimmy Page, junto a otros colegas músicos.

Una de las grabaciones más icónicas se trata de una entrevista de 45 minutos nunca antes escuchada de Lennon con su esposa Yoko Ono, donde el músico le cuestiona sobre las razones que la orillaron a quedarse con él y que fue grabada en 1969, el año que se casaron.

Además, se muestra un álbum inédito de Lennon en colaboración con Kyoko Cox, hija de Yoko Ono, nombrado One From The Nursery, que cuenta con cuatro temas acústicos grabados en diciembre de ese mismo año.

Las grabaciones fueron obtenidas por un coleccionista llamado Phil de Charlotte, quien asegura que las consiguió hace cinco años en la India. Aparentemente, el hombre que las poseía en el país asiático las adquirió a través de Derek Taylor, quien fue el jefe de prensa de la agrupación unos meses de 1964.

La subasta estará abierta hasta el próximo viernes, 22 de septiembre y las cintas pueden verse y escucharse de manera privada con cita previa.