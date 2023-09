‘La Burbu’ y Larry Ayuso celebran 14 años de matrimonio

La presentadora y modelo Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, y el exbaloncelista Larry Ayuso celebran hoy, martes, 14 años de matrimonio.

Ambos publicaron en redes sociales vídeos con varias fotos para celebrar su relación. Entre las imágenes, el día de su boda y momentos especiales en familia.

“Yo si creo en el amor para siempre en sus altas y bajas…TE AMO!!! Ya son 14″, acompañó con el vídeo la animadora.

Por su parte, el exbaloncelista expresó: “Feliz aniversario mi amor, gracias por cada momento que me has hecho feliz, por cada experiencia que vivimos que nos hace amarnos más. Contigo saltaría al vacío, contigo haría mil locuras, porque tú eres el amor de mi vida y hoy solo puedo decirte gracias por ser parte de mi mundo feliz aniversario Love you Love you❤️ #14yrsABlessing🙏🏽”.

Compañeros y seguidores de la pareja han inundado la publicación con cientos de buenos deseos y felicitaciones a la pareja.

“La Burbu” y Ayuso se casaron en septiembre de 2009 y tienen dos hijos, Sahíl Elías y Kokoh Mar.