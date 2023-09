Chris Rock asistió a terapia después de la bofetada que le dio Will Smith en los Oscars 2022

La comediante, Leslie Jones, confirmó en una entrevista que su amigo, el también comediante, Chris Rock, buscó ayuda profesional luego de la bofetada que le propinó el actor, Will Smith, durante la ceremonia de los premios Oscars 2022.

En una entrevista con People, Jones compartió que el lamentable suceso no solo afectó al comediante, sino que tuvo un impacto en su familia.

“Durante mucho tiempo me enfadé. Chris Rock hizo una puta broma. Conozco a Will, también... Yo estaba como, no pudiste manejar esa mierda después’’, comentó Leslie.

Y continuó diciendo: ‘’Estos son los Oscars. El mundo entero está mirando. Yo estaba como, ‘’Chris, cuando se levantó ¿por qué no corriste?’ Yo habría estado corriendo por el escenario como, ‘’Will, cálmate. Jada, llama a tu hombre’”.

Jones describió el incidente como “humillante” y destacó que tuvo un efecto significativo en Rock. Además, señaló que sus hijas y sus padres presenciaron ese momento, lo que lo convirtió en una experiencia aún más difícil para él.

Ante esta situación, Rock decidió buscar ayuda profesional y asistir a sesiones de asesoramiento junto a sus hijas.

Impacto emocional tras cachetada

Jones expresó su frustración por el hecho de que algunas personas no comprendieran la naturaleza del trabajo de los comediantes.

Leslie argumentó que Rock tenía derecho a discutir el incidente en sus presentaciones de comedia porque es una forma de procesar y exponer las experiencias vividas.

Agradeció que los comediantes pudieran expresarse y discutir temas controvertidos en un escenario. Jones destacó el impacto emocional del incidente y enfatizó la importancia de brindar apoyo emocional y terapia en situaciones similares.

Según Jones, se tiene que comprender el impacto emocional que pueden tener los eventos públicos en la vida personal de los artistas. Adicional, destacó la importancia de buscar ayuda profesional y recursos para enfrentar y superar esas experiencias.