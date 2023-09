Orquesta Sinfónica y Humberto Ramírez presentarán un Jazz Sinfónico

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), en celebración de su 65 aniversario, continúa su nueva temporada con el concierto Jazz Sinfónico junto al músico puertorriqueño, Humberto Ramírez, este sábado a las 7:00 pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA).

Este primer concierto Pops de la temporada estará bajo la tutela del director asociado de la orquesta, Rafael Enrique Irizarry, y contará con la participación de la Big Band de Humberto Ramírez.

“Este concierto invita al público a sumergirse en un fascinante viaje musical que fusiona el mundo del jazz con el poderoso sonido de nuestra orquesta sinfónica, bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry. En esta ocasión especial, la orquesta se unirá al renombrado Big Band de Humberto Ramírez para interpretar un repertorio cautivador del género del jazz con arreglos sinfónicos. Cada pieza será una oportunidad para explorar la improvisación, la creatividad y la interacción musical entre los músicos de la orquesta y la Big Band”, manifestó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales y sus subsidiarias.

El repertorio incluirá los temas El ministro, To my son, Plena para Keta, Mis abuelos, Easy time, Pasiones, Un bolero para ti, To the King y Cohesión. Todas las canciones están compuestas y orquestadas por Humberto Ramírez.

“Para mi es un gran honor unirme a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para presentar un concierto histórico donde por primera vez se unen en Puerto Rico una Big Band representando el Jazz y una Orquesta Sinfónica representando a la música clásica. Este sábado se hace historia en la cultura de la música puertorriqueña”, expresó Ramírez.

Humberto Ramírez es reconocido como uno de los músicos más innovadores de su generación. Estudió en la Escuela Libre de Música de San Juan, en Berklee College of Music en Boston y en Dick Grove School of Music en Los Angeles. Desde que lanzó su primera producción discográfica, se ha consolidado como el más importante exponente e impulsor del Jazz en Puerto Rico. Ha grabado 20 discos en los cuales ha experimentado con todo tipo de formatos: duetos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, octetos y “Big Bands”. A lo largo de su larga y prolífera carrera, Ramírez ha recibido multiples premios y reconocimientos en y fuera de Puerto Rico.

Los boletos están disponible en Ticketera y la boletería del CBA. Para mantenerse informado sobre este y otros conciertos puede entrar a la página oficial o a las redes sociales de la OSPR.