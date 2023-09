La actriz Angélica Vale revela cómo logró bajar de peso

Tras años batallando con su peso, la actriz mexicana Angélica María Vale Hartman, de 47 años, reveló cómo logró adelgazar.

Según explicó la actriz, encontró a un médico que “le atinó” al tratamiento que necesitaba más allá de la buena alimentación

“La dieta ya la traía hace años y nada me hacía nada, creo que ya más bien mi doctor por fin le atinó al tratamiento hormonal que venía yo pidiendo hace 9 años”, explicó Vale a preguntas de la prensa. “Con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir… Si me lo hubiera comido pues cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso”, añadió.

“Yo comía tres lechugas y no bajaba un kilo y decía por qué, qué es esto, esto está rarísimo…”, comentó. “Fueron 9 años de buscar y buscar hasta que ya creo que lo logré”, añadió.

Actualmente, la hija de la cantante y actriz mexicana Angélica María y del comediante mexicano de origen venezolano Raúl Vale, es una de las protagonistas del musical Grease en México.

El domingo, el musical llegó a los 100 mil espectadores y entre los invitados estaba la actriz Aracely Arámbula con sus hijos.