Exnovia venezolana de Marc Anthony dice que es “manipulador” y “posesivo”

La periodista venezolana y expareja de Marc Anthony, Verónica Rasquin, aseguró en una entrevista que el cantante puertorriqueño es “bastante manipulador” y “posesivo”.

“Totalmente posesivo esa fue parte de las razones por la que yo me tuve que ir... Él me dice que yo fui una novia fugitiva porque prácticamente no regresé”, comentó la exnovia del salsero durante una interviú con programa televisivo “Se Pone Caliente”.

Asimismo, Rasquin aseveró que le dijo a Marc que habían “cosas” que ya no iba a aguantar en la relación. Al presentador del programa preguntarle si la maltrataba físicamente, la venezolana aseguró que no, pero que sí lo hacía de manera verbal.

“Violencia física no, pero sí, él es un tipo bastante manipulador, pero violencia física, temas de drogas, nada que ver. Maltrato verbal sí... gracias a Dios tuve fortaleza de decir ´no´, yo supe poner mis límites”, expresó Rasquin.

Además, puntualizó que Marc Anthony pensó que “esta echando bromas” cuando decidió ponerle fin a la relación ya que lo hizo de manera muy calmada.

“Me dijo ´Bueno, reserva tu vuelo para Venezuela´ y, cuando vino a ver, ya me había ido. Seguimos por teléfono un tiempo, tratamos de volver, pero cuando llegué, conseguí trabajando narrando noticias y le dije ´Si tu soportas unos meses que yo agarre este trabajo y vea cómo me siento, yo veo si esta relación va a funcionar´. No aguantó”, narró Rasquin.

La periodista indicó que conoció al artista boricua durante una entrevista que le tocó hacerle en Miami y, entre risas, puntualizó que se quedó con el anillo de compromiso que le dió.

“Bueno flechamos, al mes me dijo vente a vivir conmigo a Nueva York”, recordó.