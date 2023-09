Danilo Beauchamp se deja ver con su nuevo amor y le preguntan por su pasada relación

El animador y comediante, Danilo Beauchamp, se dejó ver junto a su nuevo amor durante el pasado fin de semana.

Beauchamp compartió varias fotografías en las redes sociales donde aparece en una actividad familiar en la zona de Santa Isabel, Puerto Rico. En las fotografías, el también locutor del programa El Reguero de La Nueva 94 FM aparece junto a la modelo Valeria Classen quien participó del concurso Miss Earth en el 2022.

Además, la pareja también se dejó ver en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot el pasado viernes donde presenciaron el partido entre Mónica Puig y Venus Williams.

En los comentarios de las fotografías que ha compartido Beacuchamp muchos de sus seguidores aún se preguntan por su pasada relación con la actriz Mónica Pastrana del programa Raymond y sus Amigos. Ambos ya confirmaron hace varios meses que no están compartiendo luego de un tiempo donde se les vio saliendo junto y confirmaron que se estaban conociendo.

A principios de agosto, en su cuenta de Instagram, la actriz de “Raymond y sus Amigos” le respondió a varios de sus seguidores que intentaron decir que esta se encuentra realizando ejercicios para “lucir” mejor por alguna relación sentimental. Por el contrario, la actriz aseguró que lo hace por ella misma.

Un usuario de la red social le dejó un comentario a la actriz que leía: “Como te tiene Danilo, haciendo ejercicios”. A lo que Pastrana contestó: “¿Quién?”.

Posteriormente en la misma red social, Pastrana, aclaró una vez más que está soltera y que esta semana respondió comentarios en sus redes sociales que la vinculaban con Beauchamp ya que no quiere que la sigan relacionando con su pasado.

“Me encanta leer sus comentarios, ustedes me apoyan me quieren y sus comentarios me encanta leerlos, pero cuando hay comentarios que me siguen asociando con mi pasado los tengo que contestar porque yo soy una mujer soltera que no le interesa que la sigan asociando con su pasado y las redes sociales son para decir y hacer lo que uno quiera, porque al igual que la televisión y la radio son plataformas que nos permiten a nosotros llevar una información así que gracias por el consejo pero no gracias y a ustedes que siempre están pendientes y que siempre me escriben cosas súper lindas se los agradezco un millón pero ya les aclaré esto así que es la última vez que vamos a tocar este tema”, expresó Pastrana en Instagram.

El pasado mes de marzo, Danilo Beauchamp y Mónica Pastrana confirmaron que se encontraban compartiendo en una relación. Estos comenzaron a compartir debido a que eran parte del elenco de una obra donde ambos participaron. Sin embargo, luego de esto no se les volvió a ver juntos.