Bacilos se une a la fiesta de la Herencia Hispana y Latinoamericana en Disney

Dicen que un rayo no cae dos veces en un mismo sitio, pero para la banda latinoamericana Bacilos este refrán puede estar equivocado, pues hace unos meses tocaron en Disney Springs y hoy regresan como parte de la serie de conciertos “Eat to the Beat” en EPCOT durante la celebración del Mes de Herencia Hispana y Latinoamericana que se efectúa en Disney World.

“Nosotros somos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Somos una de las bandas que más ha conectado diferente nacionalidades en este medio en el que trabajamos que es en la música, así que la verdad es que nos parece que empatamos muy bien con una celebración del Mes de la Hispanidad aquí en Disney”, dijo Jorge Villamizar en un aparte con Metro Puerto Rico.

Una de las presentaciones de Bacilos hoy lunes, 18 de septiembre, será transmitida en vivo a las 6:45pm por la página de Facebook Disney World Latino y la cuenta de Instagram @DisneyWorld.Latino. Hace unos meses, la banda tocó en House oh Blues en Disney Springs.

Al reflexionar sobre la fiesta del Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana en Disney, tanto Villamizar como Andrés López, reconocen el avance que han logrado los latinoamericanos en temas de representación en Estados Unidos.

“Cuando yo era chiquito, siempre que salía una película, me leía todos los créditos para ver si el que daba la comida era latino, y no había ni uno. Hoy en día tenemos directores de cine como los mexicanos como Iñárritu y todos estos grandes de Óscar, los músicos más escuchados del mundo son latinos” destacó Villamizar. A lo que López agregó que en las mismas películas de Disney se observa más protagonismo latinoamericano con títulos como Coco y Encanto.

El grupo ganador del premio Latin Grammy ha cautivado a sus oyentes durante sus 20 años de carrera con éxitos como “Caraluna” y “Mi Primer Millón”.

Los miembros de la banda comentaron estar emocionados de compartir sus canciones y sonidos pop latino con los visitantes en el escenario del America Gardens Theatre en EPCOT esta noche.