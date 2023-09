Arcángel huele ropa interior que le lanzó una fanática a la tarima

El cantante de música urbana, Arcángel, olió en dos ocasiones la ropa interior que le lanzó una fan al escenario durante un concierto el pasado fin de semana en el estado de Virginia.

Así se puede apreciar en un video compartido por el propio artista en las redes sociales, donde confesó ser fanático de “los buenos olores”.

“Oh my GOD. Soy fanático de los buenos olores mami. La palabra de hoy es victoria. Apúntala bien y memorízala porque tú también vencerás en todo lo que te propongas! No le hagas caso a nadie solo a tu voz interior, esa no te miente”, escribió Arcángel.

La publicación ya cuenta con casi 500 millones de likes y poco más de 1,500 comentarios, entre los que destacan “era para que le subieran los ánimos y seguir con el show”, “cuando regrese a Italia no diré nada, pero habrán señales” y “lo de morbo lo puede dejar para la intimidad con su pareja no hacerlo frente al público”.