Aracely Arámbula dice que ojalá Luis Miguel fuera un “gran padre” como es un “gran artista”

La actriz mexicana, Aracely Arámbula, nunca ha ocultado la opinión de mal padre que tiene sobre el cantante mexicano, Luis Miguel, debido al comportamiento que tiene el artista con Miguel y Daniel, los hijos que tienen en común...

Actualmente, Miguel y Daniel son unos adolescentes de 16 y 14 años respectivamente. Según su madre, se han criado sin la cercanía de su padre, y así lo ratificó nuevamente en unas nuevas declaraciones, según difundió el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

En respuesta a los periodistas, Arámbula expresó que es “mentira” que ella haya tenido las puertas cerradas para impedir que Luis Miguel vea a sus hijos.

Los reporteros le preguntaron si los va a enviar de viaje con ‘El Sol de México’ para sus conciertos como parte de su gira, a lo que la protagonista de ‘La patrona’, dijo que “no es una persona con quien tengan comunicación como para yo enviárselos de viaje”.

Continuó diciendo que “como todos los padres, no solamente por ser ídolo, quiere decir que no pueda ser un buen papá. Vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, a Chayanne”.

Expuso que “a mis hijos siempre les he dicho: ‘Quieran muchísimo a su papá, que su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

Luis Miguel podría ser llevado a juicio al pisar suelo mexicano por no dar manutención a sus hijos El Sol de México está en su mejor momento profesional ( Ethan Miller /Foto: Getty Images / Instagram: @aracelyarambula)

Manifestó que ni ella, ni sus hijos, han recibido invitación por parte de Luis Miguel para sus conciertos, y que los jovencitos tampoco han sido invitados para la boda de su hermana mayor Michelle Salas, hija mayor del cantante mexicano.

“No he recibido invitación para los conciertos, ni para nada”, refirió. No obstante, aseguró que a sus hijos “tampoco les interesa” ser invitados “porque él (Luis Miguel) se tiene que ganar ese amor y esa confianza”.

Descarga sobre pareja actual de Luis Miguel

Los reporteros le consultaron a Aracely Arámbula sobre Paloma Cuevas, actual pareja de Luis Miguel, la actriz respondió que no tiene comunicación con ella, porque Cuevas no le ha hablado.

“La conozco muy bien, es mi comadre, estuvo en la pila bautismal con mi hijo, ella fue madrina por Enrique Ponce (su exesposo), porque Ponce es amigo de Luis. Ellos eran íntimos amigos, y ahora anda con la ex mujer del compadre”, destacó.

En ningún momento se refirió a Cuevas por su nombre, sino como la “señora”.

Resaltó que a sus hijos les ha llamado la atención cómo Luis Miguel busca en el colegio a las hijas de Cuevas y no a ellos.

“Los hijos no tienen la culpa, pero que (Luis Miguel) atienda a los suyos. Mis hijos dijeron: ‘Mamá ¿Por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’ Les dije, bueno son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada. Ellos (sus hijos) no se enojaron, simplemente dijeron: ‘Wuao ¿Por qué sí va para allá y no viene a mi escuela?”.

Remató diciendo: “Aunque México es un país que lo quiere mucho, él debería también querer mucho a México. Me imagino que sí, pero debería demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.