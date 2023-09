Animadora de Despierta América revela que tendrá un niño

La co-presentadora de Despierta América (Univisión), Francisca Zampogna, anunció en el programa que espera un niño. Siendo este el segundo varón en la famalia.

Según reportó People en Español La producción del programa organizó una fiesta de gender reveal en el patio de la cadena Univision, donde revelaron la noticia con una fiesta de espuma y reinó el color azul.

“Hay muchos varones en la familia. Sueño con tener una hija, claro que sí, me encantaría tener una niña, pero uno nunca sabe”, dijo la embarazada a People en Español hace unas semanas, antes de saber el sexo de su segundo hijo.

“Eso es una lotería, no sé qué me va a mandar Dios en esta ocasión. Con Gennaro (su primer hijo), yo siempre pensé que iba a ser mamá de niñas. Fue una sorpresa”, confesó.

La dominicana en forma de broma mencionó para quienes apostaron por que tendría una niña “se los debo para el tercer embarazo”.

Antes de anunciarlo en televisión, en su perfil de Instagram, los amigos y colegas de Francisca hicieron sus apuestas sobre el sexo de su bebé.

La presentadora dominicana del programa matutino “Despierta América”; Francisca Antonia Méndez Zampogna, reveló a la revista People en Español que se encuentra embarazada por segunda vez.

“La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo”, dijo la animadora, de 34 años.

Francisca añadió que: “Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje”.

“Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida. Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: [Mi bebé] está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada”, sostuvo.

Francisca está casada con el empresario Francesco Zampogna, con quien procreó a Gennaro, nacido en julio de 2021.