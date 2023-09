Muere el comediante y libretista Pedro Juan Ríos

El actor, comediante y libretista puertorriqueños Pedro Juan Ríos conocido por sus apariciones en varios programas de comedia de la televisión local falleció a sus 58 años.

Fue el también comediante, Francis Rosas, quien hizo una publicación en sus redes sociales sobre la muerte de Ríos. Rosas trabajó con el libretista por muchos años en el programa “El Show de Raymond” de Raymond Arrieta cuando era producido por Gilda Santini en Wapa Televisión.

“Pedro Juan Ríos mi hermano. Aún no puedo creer tu partida. Son tantos momentos que tengo y tendré grabados contigo como esos libretos épicos que escribiste durante décadas para tus compañeros de todos los canales de televisión en Puerto Rico. Fuiste mi Maestro, amigo íntimo y hermano. Estoy aún en modo egoísta y cuestionándole a Dios porqué te llevó. Necesito entender que estás en paz y ya no sufres. Pero aún así siento ese vacío hermano. Me vas a hacer mucha falta, pero te juro Pedro que siempre te voy a llevar dentro de mi corazón y pensamientos. A todos los allegados y familia de Pedro los abrazo fuertemente. Pedrito tengo la fe de reunirnos nuevamente hermano. Gracias por existir en mi vida y por todo hermano, por todo lo que vivimos, por cómo me recibiste desde el día 1, por todo lo aprendido, tu gran corazón y sentido de humor único. Te Amo Pedrito”, escribió Rosas a través de la red social Instagram.

Otros compañeros de Ríos en la televisión como Herbert Cruz y Carlos Merced también expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Ríos trabajó en producciones de Luisito Vigoreaux como “Entrando por la cocina”, “El kiosko Budweiser” con Susa y Epifanio y también realizó varios personajes en “El Show de Raymond”.

Hasta el momento no se ha indicado la causa del fallecimiento de Ríos.

“El Show de Raymond” (Wapa TV)