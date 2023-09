Mimi Pabón era la opción para sustituir a “La Burbu” pero Molusco la rechazó

Aunque han pasado cinco años desde que ocurrió la controversia sobre el despido de Angelique Burgos “Burbu” del programa ‘El Goldo y la Pelúa’ con Jorge Pabón “Molusco” la situación continúa dando de qué hablar especialmente cuando este último volvió a traer el tema en una entrevista que le realizó a la merenguera Gisselle Ortiz en su canal de YouTube.

Las expresiones de Molusco generaron que Rocky The Kid en su programa “El Despelote” asegurara que el locutor está “coqueteando” con volver a trabajar con Burgos. Sin embargo, el propio Molusco negó esto en su espacio “Molusco y los Reyes de la Punta”. En esas expresiones Pabón aseguró que no cambiaría su formato actual destacando el trabajo que le costó recuperarse de la situación con Burgos quien fue despedida por la gerencia de Spanish Broadcasting System (SBS) en el 2018.

“Sí podría, pero hoy...si ustedes me dicen a mí yo cambio Molusco y los Reyes de la Punta por El Goldo y la Pelúa no. Porque ya esto está establecido, porque nos costó”, expresó Molusco.

El locutor había expresado anteriormente que tras la salida de Burgos, la gerencia le había indicado varios nombres para sustituir a esta y siempre se habló sobre una “modelo” que estaría en el espacio. Sin embargo, no se había revelado el nombre hasta el día de ayer cuando Molusco indicó que esa opción era la animadora Mimi Pabón.

“En el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones aquí nadie nos ayudó. Incluso aquí había gente dentro de esta misma compañía que no creían en el proyecto y yo les dije -¿Van a creer en mí?- Nos lo dijeron en la cara. No querían traerte a tí (Ali Warrington) no querían que Pamela se quedara...a mí me habían dicho incluso, -te tenemos una pareja, creo que vas a dar el palo con ella- me dijeron Mimi Pabón”, dijo Molusco.

El locutor indicó que en ese momento rechazó tener a la modelo a su lado ya que necesitaba a “alguien de radio” a su lado. Luego surgió el junte entre Ali Warrington y Pamela Noa quienes actualmente están en el espacio con Molusco.

“Yo respeto a Mimi y toda la cosa pero recuerda que esto es un programa de radio y yo necesito gente de radio a mi lado y Burbu aunque venía de un mundo de animación y modelaje en No Te Duermas, ella la tenía en la radio”, dijo el locutor.

Para el 2018, Mimi Pabón trabajaba con SBS en el programa Paparazzi TV junto a la también animadora Jacky Fontánez.