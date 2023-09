Instituto de Cultura Puertorriqueña recibe importante reconocimiento en Chicago

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) recibió el National Ceiba Award durante la décima edición de Raíces Gala en Chicago. El premio otorgado por el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture (NMPRAC), fue entregado en la gala anual que realiza la entidad en la Gallería Marchetti de la ciudad de Illinois. El astro boricua Ricky Martin y la familia del ilustre artista puertorriqueño Rafael Tufiño también fueron reconocidos con el mismo premio.

“Desde que comencé la dirección en el Instituto de Cultura Puertorriqueña una de mis prioridades ha sido establecer proyectos que refuercen los lazos con la diáspora y brindar mayor acceso de nuestras artes y cultura a todas las comunidades de puertorriqueños fuera del archipiélago. Para mi, es un gran honor recibir este premio en nombre de todas personas comprometidas con la cultura puertorriqueña que laboran en el ICP. Distinciones como estas reafirman el compromiso y la gran gesta que realiza nuestro equipo de trabajo” expresó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP.

Desde el 2018, el ICP y el NMPRAC han mantenido una estrecha relación que ha formado un puente entre la comunidad boricua en Chicago y Puerto Rico. Este año, el NMPRAC reconoce la labor del ICP como guardián de la herencia. El premio es una obra escultórica representando el árbol de Ceiba de la autoría del artista Enrique Matos Ortiz, por lo que cada pieza es única. Utilizando como materiales el bronce, la madera y el cristal, Matos Ortiz recrea cada año el icónico árbol con la bandera puertorriqueña.

“Cada año le damos premio a gente que han luchado para que nuestra cultura, historia y tradiciones sigan para la generación que venga. Toda la gente a la que se le da el premio es porque son gente que tienen esas raíces en nuestra comunidad”, explicó Billy Ocasio, director del NMPRAC.

En el pasado, el National Ceiba Award ha sido otorgado a artistas como Rita Moreno, Gilberto Santa Rosa, Lin-Manuel Miranda, Andy Montañez, Jon Seda, Jimmy Smits y Antonio Martorell, entre otros. Aunque normalmente la entidad acostumbra a reconocer artistas de distintas disciplinas, este es el segundo año consecutivo que distinguen a una organización local. En el 2022 el Museo de Arte de Ponce recibió el galardón, junto a una aportación de $20,000 para reparar los daños causados por los temblores que afectaron la zona sur.

El director ejecutivo de ICP aprovechó para informar que dentro de las iniciativas con el NMPRAC, tendrán disponible una nueva edición traducida al inglés del catálogo de Artes Populares de la Colección Nacional del ICP, publicado el 2022, que incluye una muestra de 65 piezas.

La gala en donde se realizó la ceremonia de premiación se lleva a cabo para recaudar fondos. Es gracias a estos fondos que es posible hacer que el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture tenga acceso gratuito para el público. Su visita no requiere reservación previa.