Gregorio Pernia: “Quiero graduarme como ser humano”

El histrión colombiano Gregorio Pernia regresará a Puerto Rico vestido de sugar daddy. Generalmente este término se utiliza para referirse al hombre que invierte dinero en beneficio de una relación romántica o sexual, siendo su pareja más joven que él.

En entrevista con Metro.PR, el “inmortal” narcotraficante Aurelio Jaramillo alias “El Titi”, profundizó sobre las enseñanzas que le dejó este personaje de la novela Sin senos no hay paraíso, y los matices que abarcará en su show unipersonal “El Sugar Daddy” en la isla.

“Hay cosas que no me caben en la cabeza. Yo quiero graduarme como ser humano. He cometido muchos errores pero mi propósito es graduarme como ser humano… El accionar de uno en cosas malas, creo que los hijos la reciben después a futuro, y quiero dejar un buen legado en mi familia. Quiero que mis hijos sean buenos seres humanos”, manifestó en tono reflexivo en referencia al “Titi”.

“El personaje de Titi me ha dado muchas cosas bonitas. Hemos hecho más de 43 producciones y estuvimos haciendo ‘La hija del mariachi’ (El coloso de Jalisco), que la gente también recuerda mucho ese personaje, y ahora ‘Hasta que la plata nos separe’, la serie de comedia en Netflix que estuvo número uno en 18 países…”, sostuvo el veterano actor.

Asimismo, aclaró que “los mismos productores estaban en la disyuntiva si me llamaban o no para ver si logramos salirnos del personaje del Titi. Si la gente tuviera la oportunidad de ver en Netflix el personaje de Luciano Valenzuela, pues sería maravilloso. Hay formas de salirse también del personaje, pero estoy muy agradecido con Titi. La serie estuvo en 93 países, y bueno ahora es el momento de hacer un show en Puerto Rico, que lo hemos hecho en más de 150 oportunidades. Es un unipersonal”.

Pernia posee una gran versatilidad escénica por lo que los asistentes pueden esperar una noche llena de risas y entretenimiento de calidad.

Sobre el espectáculo unipersonal compartió que cuenta con 12 canciones y algunas anécdotas de sucesos en su carrera actoral y a nivel personal. Unipersonal es un género que abarca distintas maneras de contar una historia, con infinitos matices y posibilidades de tramas.

“Estoy muy feliz de regresar a Puerto Rico. Me parecen una sabrosura y gente linda que siempre me han apoyado en mi carrera”, expresó entusiasmado a Metro.PR

La puesta en escena, será una oportunidad para ver al actor en una faceta totalmente diferente, en lo que promete ser una experiencia única, combinando música, mucha comedia, recuerdos de sus personajes más memorables e interacciones con el público.

“Cada ser humano tiene un universo y a mí me encanta trabajar y estar en movimiento. En esta ocasión voy a un teatro en Puerto Rico, pero lo mío es un show, totalmente diferente a una obra de teatro”, sostuvo.

Entre otros proyectos, adelantó que “estamos escribiendo una serie que se llama La hija del mariachi que quiero protagonizar con mi hija Luna. Son ocho capítulos’.

El show unipersonal “El Sugar Daddy” sube a las tablas el próximo sábado, 7 de octubre, en el Teatro Francisco Arriví de San Juan, Puerto Rico.

Los boletos ya están disponibles y pueden adquirirse a través de ticketera visitando el siguiente enlace; https://ticketera.com/elsugardaddy/

Para más información, nuevas fechas y contenido exclusivo, pueden seguir al actor a través de su cuenta de Instagram oficial como @gregoriopernia