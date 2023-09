Julio Rivera Saniel es exaltado al grupo de exalumnos distinguidos de la UPR

El periodista Julio Rivera Saniel fue exaltado ayer, miércoles, al grupo de exalumnos distinguidos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Rivera Saniel, quien estuvo acompañado de su hija Milena, describió el momento como uno “sobrecogedor”, el cual “despertó nostalgia y grandes recuerdos”.

“La de anoche fue una jornada cargada de emociones. Regresar a mi #AlmaMater el Recinto de Río Piedras de la UPR, el lugar donde todo comenzó hace más de 20 años, despertó nostalgia y grandes recuerdos. Y regresar junto a mi esposa e hija para que [Milly Méndez] y yo junto a un grupo de estimados colegas fuéramos exaltados al grupo de “Exalumnos distinguidos” al cumplirse 120 años de la institución fue sobrecogedor”, compartió en redes sociales.

Rivera Saniel completó un Bachillerato en la antigua Escuela de Comunicación ahora conocida como la Facultad de Comunicación e Investigación. Es periodista con una carrera con más de 20 años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.

“Gracias a quienes estuvieron detrás de la decisión. Pero más que todo, gracias a mi querida “IUPI”. Sin ella no sería la persona que hoy soy. ¡Que mucho le debemos! Cuentas conmigo siempre para dar las batallas que tengan que darse par que continúes viva y fuerte para las nuevas generaciones de nacidos en esta isla! ¡Gracias por tanto!”, añadió.

Durante la ceremonia, también fueron reconocidas las reporteras Luz Nereida Vélez, Milly Méndez, Nuria Sebazco y Mayra Acevedo, y el reportero Jeremy Ortiz.

“Más que honrada y agradecida de mi Alma Mater, la Universidad de Puerto Rico por la distinción a un grupo de periodistas televisivos y radiales por el reconocimiento como Exalumna Distinguida...en sus 120 años de existencia de la universidad del pueblo. Gracias al Presidente Dr.Luis A. Ferrao, a la Rectora del Recinto de Río Piedras Angélica Varela Llavona y al maestro y artista Antonio Martorell por la hermosa serigrafía que conmemora más de un siglo de educar y forjar profesionales de alto calibre (sic.)”, expresó en redes sociales Vélez.

Mientras que Acevedo indicó: “Hoy recibí el premio Ex-alumna Distinguida de mi alma mater, el que más me ha conmovido. Para una joven, hija de Lares, de padres migrantes y trabajadores con poca escolaridad , puedo asegurar que la universidad es el ascensor : con ella elevas tu conciencia, y aprendes de otros mundos e ideas. Me ayudó a llegar aquí y siempre estaré en deuda con ella. Mi más sincero agradecimiento a todos los profesores y personal que apoyo mi carrera universitaria y a mis padres que me apoyaron (sic.)”.