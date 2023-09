“Esto ya es un chiste”: Jacky Fontánez tras eliminación del límite de edad en Miss Universe

Tras darse a conocer anoche que Miss Universe eliminó el límite de edad para competir por la corona, la animadora Jacky Fontánez se expresó molesta con la decisión de la organización.

La animadora, quien participó en el certamen Miss Petite 2010, opinó que el concurso de belleza “se ha desvirtuado” con los drásticos cambios que ha tenido desde el 2012. Actualmente, mujeres trans, casadas, madres, embarazadas, divorciadas, viudas, petites y plus pueden competir en el certamen.

“Me da hasta coraje. Sí me da coraje, porque yo me vivía los certámenes de belleza. Era como los hombres con lo deportes, el deporte mío era ver los certámenes de belleza. Me encantaba y me lo gozaba, pero se ha desvirtuado tanto. Si había un certamen que era para las teens, había un certamen que era para la mujeres de estatura menor, había este certamen, que era como quien dice el oficial, que entonces de cierta estatura en adelante hasta tal edad”, expresó en Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).

“¿Por qué entonces mezclamos? Hay concursos que son de señoras. Pero no las pueden mezclar todas porque cuál va a ser el método para evaluar. Si al final es una competencia y se está evaluando tu manera de expresarte, el cuerpo, cómo te diriges, no sé cómo lo van a hacer. Esto ya es un chiste, esto es un chiste. Por mi que lo quiten”, sostuvo.

La Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, confirmó anoche que la organización eliminó el límite de edad para competir por la corona. El certamen de belleza Miss Universo tenía un límite de edad de 28 años para las concursantes.

“Lo que me encanta de Miss Universo es que siempre son las primeras en la fila, buscando formas de ser más inclusivas y estar a la altura de la plataforma que han diseñado para nosotros”, dijo Gabriel. “Es un grupo audaz de mujeres a cargo aquí, y sabes qué, mucha gente tiende a seguir lo que hacemos, es agradable ser una abanderada, y estoy orgullosa de que lleguemos a hacer esto”, añadió.

Gabriel, de 29 años, es la Miss Universo de mayor edad hasta la fecha. El cambio de política es efectivo para los concursos de 2024 en todo el mundo.

Miss Universo ha progresado rápidamente desde que la propietaria del certamen, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, una empresaria que compró la organización por 20 millones de dólares el año pasado, tomó el mando. Durante la ceremonia del 14 de enero, anunció “un liderazgo transformacional para mejorar el legado de larga data de la organización”.

La próxima competencia de Miss Universo se llevará a cabo el 18 de noviembre en El Salvador.