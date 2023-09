Fotos: Shakira sorprende al mostrar su flexibilidad

La cantante colombiana Shakira causó revuelo en redes sociales, tras publicar una serie de fotografías donde demuestra su increíble flexibilidad.

A sus 46 años, la cantante de ‘Waka waka’, ‘Monotonía’’ y Music Sessions #53′, demostró que es más flexible que muchas quinceañeras.

En un carrusel de fotos, la colombiana se mostró con poses alusivas al video de su canción ‘Loba’, esto como parte de su preparación para el show de la entrega de los VMAs, el cual será este martes.

En el espectáculo, Shakira expondrá parte de los temas más emblemáticos de su carrera, por lo que ha estado full, ensayando para ofrecer lo mejor a su público.

En las fotos ya mencionadas, la artista presume de su flexibilidad con varias poses y pregunta: “Adivinen de qué canción es esta pose? 👀 Can’t wait for Tuesday!”. Por supuesto, sus fanáticos supieron responder al instante, aseverando que corresponden a su tema ‘Loba’, lanzado en el 2009 como parte de su álbum ‘Sale el Sol’.

Hasta la tarde de este lunes, su publicación tenía 1,9 millones de likes y miles de comentarios.

“Con todo eso qué haces y te pegaron cacho!!! Viste amiga, el del problema es él”, “por ahí viene el que te gusta, actúa normal”, “excelente cantante, excelente madre, compositora, más de 4 idiomas, me imagino que excelente en el sex#, flexible, patinadora, bailadora, buena esposa (tanto que dejó su carrera a un lado por la de él), etc etc… Piqué no te entiendo😢 Eres tan poco que no pudiste con tanto”, “yo con 27 años no puedo mirar pa’ abajo rápido xq me mareo”, “esa mujer así de flexible ¿Y le montan cachos?? ¿Qué dejará para mí que ni siquiera puedo cortarme las uñas de las manos?”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Presentación especial de Shakira en los VMAs

Shakira tendrá una participación especial este martes en la entrega de los VMAs, a realizarse en Nueva Jersey, además le entregan el ‘Video Vanguard Award’, un reconocimiento a su impacto en el mundo de la música.

Este premio lo han recibido artistas como Michael Jackson, Madonna, Beyonce, Bon Jovi, Janet Jakson, Britney Spears, Rihanna, U2, Nicki Mina y Justin Timberlake.

Se desconocen detalles de cómo será el show de Shakira, pero ella ha dado algunas pistas de que será una presentación que mostrará los éxitos de sus más de 30 años de carrera artística.

En un video en su cuenta de Instagram, la cantante se mostró con parte de su equipo, tratando de englobar su trayectoria en el show. Se le notaba algo estresada, pero al mismo entusiasmada por los preparativos.

“Cuando estás tratando de meter una carrera entera en una #VMAs Vanguard performance”, escribió la barranquillera al lado del referido video.