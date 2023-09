Celebrarán la primera edición de “La Carrera de Trineos de Santa” en el Malecón de Cataño

La fundación sin fines de lucro Therapy & Family Foundation celebrará la primera edición de La Carrera de los Trineos de Santa el próximo 19 de noviembre de 2023 desde las 10:00 am, en el Malecón de Cataño.

Esta carrera es pro-fondos para la fundación, que tiene un compromiso social con el tema de la prevención del suicidio en comunidades desventajadas, así como violencia doméstica, abuso sexual, manejo de pérdidas entre otros.

Esta actividad pro-fondos invita a organizaciones privadas, gubernamentales y otras a participar de este novel y simpático evento.

“Este evento será uno de gran impacto, no solo por continuar apoyando la Isla ante tan preocupante problema de salud mental, si no por el impacto que tendrá al ser un evento novel y simpático para todas las familias que dirán presente el día de la actividad”, explicó Neriluz Maldonado, presidenta de la Fundación.

La Carrera de los Trineos de Santa está dirigida a organizaciones públicas y privadas, así como a individuos que quieran formar grupos para participar de la competencia.

“Esta competencia se basa en que cada grupo construirá un trineo, en donde tendrán que utilizar su imaginación y creatividad para así lograr los premios especiales de creatividad en su trineo, vestuario y el Santa Claus más original. Los equipos deben constar de cinco participantes, de los cuales cuatro estarán moviendo el trineo y el quinto estará dentro del trineo como Santa Claus”, enfatizó Walter Muller, director de logística del evento.

La carrera estará utilizando como punto de salida la Alcaldía de Cataño y recorrerá un tramo de 250 metros hasta la tarima en el mismo Malecón de Cataño.

Por su parte el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, elogió la labor de la fundación a favor de crear conciencia sobre la prevención del suicidio y mencionó que: “En Cataño hemos dado prioridad a la niñez, jóvenes y nuestros adultos mayores, pero en especial a la prevención de enfermedades de salud mental, como puede ser el suicidio. Este evento de La Carrera de los Trineos de Santa, es una forma novedosa de ayudar a esta organización sin fines de lucro que tiene un enorme compromiso con los problemas sociales de la Isla”.

Para más información y cómo registrarse para el evento, puede visitar la página de Facebook, La Carrera de los Trineos de Santa y escanea el “QR Code”, así como accediendo a la página web lacarreradelostrineosdesanta.com o llamando al 787-331-5410.