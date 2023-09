Gloria Trevi confiesa que abortó un hijo de Sergio Andrade en contra de su voluntad

La cantante mexicana, Gloria Trevi, confensó en el más reciente episodio de su bioserie “Ellas y yo” que sufrió un aborto en contra de su voluntad cuando tenía 27 años en medio de una grabación de un video musical.

La artista aseguró que estaba embarazada de Sergio Andrade, quien era su pareja en ese entonces, pero no se atrevía a confesárselo por miedo a que la obligara a culminar con el embarazo.

Sin embargo, cuando estaban grabando el videoclip de la canción “Una papa sin cátsup”, Andrade le solicitó que brincara de una verja, provocando que comenzara a sangrar.

“Él me pidió que saltara de una barda en la grabación de ‘Una papa sin cátsup’. Estaba bastante alto, salté pero las piernas no me aguantaron y caí de sentón”, expresó la cantante.

Tras el desespero por el sangrado, la artista mexicana presuntamente le comentó a Andrade que “ya no quería nada de él”, acto seguido, él la agarró de los hombros y “la empezó a sacudir”.

En respuesta, Trevi le confesó “creo que estoy embarazada y creo que pasó algo porque estoy sangrando”.

“Me dijeron que el niño estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo. Yo lloré, no quería. Luego él (Andrade) habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día él tendría un hijo conmigo”, recordó la cantante.

Precisamente, el lamentable suceso se dio antes de convertirse por primera vez en madre de Ana Dalay, quien falleció a un mes de su nacimiento en abril de 1999, alegadamente, por la llamada muerte de cuna (el infante deja de respirar sin causa aparente). No obstante, Gloria puntualiza que nunca ha podido corroborar esta versión ya que no fue quien la llevó al hospital, si no una mujer enviada por Andrade.

“Cuando hablé con la persona que el tipo (Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo a mí: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar”, expresó hace unos meses en el programa español “Viajando con Chester”.

“Ellas soy yo”, protagonizada por la actriz Scarlet Gruber, busca contar “la verdad” de lo que vivió Trevi a manos Andrade, siendo una víctima más.

En el 2000, Trevi fue arrestada en Brasil por pertenecer al “clan Trevi-Andrade”, acusados de secuestro, corrupción, abuso y violación de menores.

Finalmente, Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de cárcel. Mientras, Trevi y Raquenel Portillo, cantante y actriz mexicana, fueron sentenciadas a cuatro años y 8 meses de prisión.

Las víctimas del clan Trevi-Andrade fueron Karina Yapor, Sonia Ríos, Karla, Karola y Katia De La Cuesta, Tamara Zuñiga, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Wendy Castelo.

Según la cantante, decidió plasmarlo en la pantalla chica ya que “no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por las personas que en este momento deben estar sufriendo cosas similares, peores o menos peores que lo que yo viví, pero nadie merece estar en esa situación. Lo estoy haciendo por aquellas personas que puedan ayudar a sus familiares, a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas, es por ellas... ellas soy yo”