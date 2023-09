¡Ferdinand Pérez está de cumpleaños!

El presentador y analista político, Ferdinand Pérez, está hoy, domingo, celebrando su cumpleaños.

En las redes sociales del programa que lidera, Jugando Pelota Dura, se puede apreciar una publicación donde el equipo de trabajo felicita “al jefe en su gran día”.

“¡DE FIESTA! Felicitamos al jefe en su gran día. La familia de #JugandoPelotaDura te desea muchísima salud, bendiciones y vida. ¡Que sean muchos más! Gracias por todo lo que haces. ¡Feliz cumpleaños! Déjale un mensaje en los comentarios”, escribieron.

Ferdinand Pérez habla de su diagnóstico de cáncer

Ferdinand Pérez, quien ya culminó su tratamiento contra el cáncer, compartió el pasado domingo, 27 de julio su testimonio con la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina.

“Fue un honor abrirme y contarle a todos mi historia. Gracias a mi iglesia Iglesia Fuente de Agua Viva Carolina por la oportunidad. Espero que haya sido de provecho y bendición para todo aquel que esté pasando por una situación similar. ¡Los quiero y que Dios me los bendiga!”, escribió Pérez en su cuenta de Facebook.

Precisamente, Pérez reveló hace dos meses que su diagnóstico inicial fue cáncer en el cuello y metástasis en los pulmones.

En entrevista con NotiUno 630, Pérez también habló sobre su proceso de aprendizaje y crecimiento tras el diagnóstico de cáncer.

“Eso me hirió. ¿Cómo puede ser tan rápido si hace una semana yo estaba corriendo bicicleta? Como es que en tan poco tiempo se te transforma la vida. Cuando yo toqué fondo, obviamente yo comencé a buscar de Dios como nunca en mi vida. Yo estaba llorando 24/7. No podía parar de llorar, era parte del proceso de aprendizaje”, dijo el presentador.

“Llegó el neumólogo y él venía con el resultado de mis placas de pecho. Ese es el que me iba a decir si de verdad yo tenía cáncer en los pulmones o no. El doctor le dice a la enfermera, ‘¿me puedes dejar solo con el paciente?’. El doctor bien serio, no me habla, no me decía nada y yo bien desesperado. Al final, el doctor me dice, ‘yo vi tus placas, tú lo que tienes ahí son unas manchas viejas de COVID o cicatrices viejas. Eso no es cáncer”, continuó.

“Ahí mismo yo me tiré a la camilla y empecé a llorar. De tener un diagnóstico de metástasis en los pulmones, a decirte que son cosas viejas tuyas, que no tienes nada, es del cielo a la tierra”, añadió.