Frida Sofía comparte indirectas en redes sociales después que Alejandra Guzmán dijo que la golpeó

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, reveló en una reciente entrevista que su hija, Frida Sofía, la golpeó, sin embargo, aseguró que no es nadie para reclamárselo, ya que la modelo padece de un trastorno de personalidad, por el cual la han atendido especialistas.

“Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón… No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”, manifestó la artista en entrevista en YouTube con la periodista mexicana, Pati Chapoy.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía Foto: Especial

Como madre, expuso que confía en que el tiempo sanará las cosas.

“Tengo que dejar que ella madura, viva, que tenga su fondo; todos tenemos nuestro fondo y creo que tengo que permitir que se equivoque… Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar”, afirmó Guzmán.

Respuesta de Frida

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía ha hecho publicaciones en sus redes sociales, que a juicio de muchos, podrían ser una indirecta para su madre.

El pasado lunes publicó un post en su cuenta de Instagram con una mujer desnuda, atravesando un corazón con una espada. Sobre la imagen se lee: “You become who you don´t forgive”, que traducido al español significa “Te conviertes en quien no perdonas”.

En este mismo post, escribió como copy la frase: “En estado inconveniente” con tres emojis: una cara derritiéndose, un payaso y una mano con señal grosera.

Además, ha estado haciendo publicaciones en sus historias.

Ayer, miércoles, publicó tres historias, cada una con una frase diferentes. En la primera se lee: “En los días en que tu trauma es más fuerte que tu amor, solo recuerda que eres más de lo que te ha lastimado”.

La segunda frase dice: “Mantente suave. No dejes que las cosas que te han hecho daño se conviertan en quien no eres”.

En la tercera frase expresó: “Nunca aprendí a dar un poco: porque si el amor fuera una gota de lluvia, habría creado stunamis”, esta última, Frida la atribuye a Olivia Ann Rosa.

Aunque Frida Sofía no menciona a su madre en ninguna de sus publicaciones, hay quienes aseveran que es por ella. Otros sin embargo, afirman que también pueden ser indirectas por comentarios que hicieron sobre Frida en cuanto a su supuesto consumo de sustancias ilegales.