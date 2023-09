Taylor Swift Manía arrasaría en taquillas de cine

Según la publicación The Hollywood Reporter, los resultados de la preventa de la película que documenta los conciertos de The Eras Tour prueban que la cantante Taylor Swift podría generar US$100 millones en el estreno.

Para muchos, Taylor Swift es considerada la “industria musical” y así como la industria, la artista de 33 años mueve masas. Con una gira mundial súper exitosa actualmente, la superestrella ha decidido llevar la experiencia de concierto a la pantalla grande en una película con el mismo nombre, The Eras Tour, y ésta ya se postula a romper todos los récords de taquilla por encima de otros grandes éxitos del cine este año.

La industria del cine se vio seriamente afectada por los años en pandemia, especialmente al principio de la cuarentena cuando se pidió a los cines cerrar sus puertas por varios meses, pero poco a poco, en reflejo de la realidad mundial, el cine también se ha ido recuperando y cada vez son más personas que vuelven a las salas.

Ante esta realidad, Swift vio una oportunidad de aprovechar el éxito de su gira y llevarlo también a la pantalla, para que muchas más personas logren ver el despliegue de su show en vivo en caso de que no puedan ir a los conciertos como tal.

Taylor Swift: The Eras Tour podría generar 100 millones de dólares en su estreno

\The Hollywood Reporter reporta que los resultados de la preventa de la película, que ya arrebató récords de preventa a cintas como Avengers: Endgame o Spider-Man: Sin Regreso a Casa, prueban que la cantante podría generar US$100 millones en el estreno de la película para eventualmente recaudar US$150 millones solamente en la taquilla nacional. De esta forma, Taylor Swift superaría el estreno de The Flash que alcanzó los US$55 millones, y el de Oppenheimer que obtuvo más de US$82 millones, según información de Mojo.

Si todo sale bien, la cantante además podría quitarle el récord en ventas a Justin Bieber, que con su Never Say Never generó US$73 millones a nivel nacional y US$99 millones a nivel global. Aunque el estreno de este concierto ha sido criticado por varios ejecutivos que no esperaban que sus películas terminaran compitiendo con la artista, las ganancias de The Eras Tour definitivamente ayudarán a la taquilla anual.