Onell Díaz lanza su más reciente producción musical titulada “Lleno 2″

El cantante de música urbana cristiana, Onell Díaz, lanzó su más reciente producción musical titulada “Lleno 2″, una compilación de 10 canciones donde comparte un mensaje de fe y esperanza a través de la lírica.

“Con ‘Lleno 2′, quiero compartir un mensaje de fe en Jesús, amor y esperanza en tiempos donde es más necesario que nunca. Busco conectar con el corazón de la audiencia y compartir un mensaje de redención”, aseguró Díaz quien debutó en la música cristiana en 2017.

Uno de los sencillos destacados del álbum es “Misericordia”. Se trata de una colaboración con Farruko que ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones en YouTube.

“Soy producto de su misericordia. Se que no merezco su misericordia, pero él me regalo su misericordia. No me abandonará, él no me fallará”, dice el coro de la canción.

“Es un honor colaborar con artistas como Farruko, que aportan una dimensión única y poderosa a este proyecto”, añadió el artista.

Asimismo, el tema “Abrázame” está tomando auge, mostrando que la música cristiana puede coexistir y fusionarse perfectamente con los ritmos modernos.

“Abrázame” es un llamado a la fe, el amor divino y el refugio espiritual. Con influencias que van desde el reggaetón hasta el pop, el tema combina la esencia del mensaje cristiano con sonidos actuales.

El álbum ‘Lleno 2′ ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Onell, quien es hijo de DJ Nelson, un pionero de la industria urbana, lanzó su primera canción secular a los 16 años junto a un primo bajo el nombre Onell Flow, llegando a sonar en la emisora radial Reggaeton 94. Además, ha colaborado con grandes artistas cristianos como Funky, Manny Montes, Alex Zurdo, entre otros.