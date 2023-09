Subastarán mañana más de 30 mil objetos de Freddie Mercury

Este martes 5 de septiembre habría llegado a sus 77 años el gran músico Freddie Mercury, considerado por la crítica musical como uno de los mejores artistas de todos los tiempos y según la revista musical Billboard, ocupa el tercer lugar en el listado de los 50 mejores cantantes de rock de la historia.

En honor a un nuevo año de su aniversario de nacimiento, mañana miércoles 6 de septiembre, la casa Sotheby’s subastará en Londres más de 30 mil objetos que pertenecieron al cantante de la legendaria banda Queen, luego de desarrollarse una primera etapa en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong.

Histórica subasta

Durante su vida, Farrokh Bulsara (nombre de nacimiento) fue considerado por su círculo más íntimo como un gran aficionado al coleccionismo, situación que lo llevó a apropiarse de muchos objetos. Ahora, a 31 años de su deceso, algunos de sus más imponentes trajes que usó en el escenario, así mismo, canciones manuscritas y obras de arte, serán subastados por la casa de subastas británica.

Entre los artículos que se vendarán se destaca la famosa corona, inspirada en la que usan los soberanos británicos durante su coronación y una capa de piel sintética de terciopelo rojo. Estas dos piezas son más que representativas, ya que fueron lucida varias veces para cantar God Save The Queen, durante su última gira The Magic Tour, en 1986. Su valor se estima entre 73.800 y 99.100 dólares.

Otro objeto que estará disponible para la venta son las nueve páginas de la letra de la canción We Are The Champions, manuscrita por el cantante, una de las más conocidas del grupo, con un precio estimado de entre 220.250 y 373.300 dólares. En el lote aparecen obras de Picasso y Matisse, que pertenecieron al cantante.

Sotheby’s explicó en un comunicado que “Freddie Mercury, una superestrella del rock de fama mundial, era, lejos de los escenarios, un coleccionista muy culto. A través de seis subastas, Sotheby’s refleja el caleidoscópico mundo de estilo y calidad de Freddie Mercury, que abarca arte, moda, instrumentos musicales, documentos personales, posesiones y fotografías, muebles y joyas, acumulados a lo largo de cincuenta años”.