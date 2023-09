Familia de Celine Dion esperan por “un milagro” para que se recupere de su enfermedad

A casi un año de que Celine Dion le comunicara a sus seguidores mediante sus redes sociales que, por importantes problemas de salud generados por el Síndrome de la Persona Rígida, se vería en la obligación de suspender todos sus shows ya programados y que de manera indeterminada se alejaría del mundo del espectáculo, su hermana Claudette confirmó que su condición física continúa empeorando y esperan “por un milagro”.

En una reciente entrevista con la revista Hello! edición de Canadá, la hermana de la intérprete de “My Heart Will Go On”, tema principal de la película ganadora del premio Oscar, Titanic, informó que el actual estado de salud de Céline es “bastante preocupante” y aseguró que “está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado. Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro”.

Dion, de 55 años, cuenta con trece hermanos, no obstante, Claudette, es quién tomó las riendas al momento de los obligados cuidados y así mismo, es la persona encargada de emitir la actualización de la información, una vez que los especialistas realicen el seguimiento y chequeo correspondiente.

El síndrome de la persona rígida presenta rigidez en todo el cuerpo y espasmos musculares en el tronco, los brazos y las piernas, provocando que los pacientes a veces sean incapaces de caminar o hablar.

“Sabemos muy poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que salta en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor”, explicó la mujer, la cual agregó que hasta la fecha no pudieron dar con un medicamento que la ayude o que le calme su dolor, por ello, Linda, otra de sus hermanas, debió mudarse para vivir con ella y sus tres hijos.