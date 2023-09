vico c

La clásica canción “5 de septiembre” del rapero Vico C se estrenó en el año 2003 en honor a su hija quien cumple años en esa fecha.

Han pasado 20 años y en este 2023, la hija del cantante puertorriqueño cumple 33 años.

Recordemos que cuando se lanzó la canción, la joven era una adolescente de 13 años. “Hoy es 5 de Septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”, dice la primera estrofa.

A sus 33 años Marangely Lozada ha formado un hogar junto a su esposo. Tienen dos hijos, un niño y una bebé de menos de un año. Te mostramos fotos de cómo luce actualmente la joven que inspiró la canción de Vico C.

Así luce la hija de Vico C en 2023 (Facebook Marangely Lozada Trinidad)

Así luce la hija de Vico C en 2023 (Facebook Marangely Lozada Trinidad)

Así luce la hija de Vico C en 2023 (Facebook Marangely Lozada Trinidad)

No fuimos los únicos que recordamos esta fecha, los creadores de memes no lo olvidan. La misma Marangely publicó uno en sus historias de Instagram y pidió que le envíen más.

5 de septiembre: la hija de Vico C cumple 33 años (@marangely_lozada)

Marangely es educadora académica y artística. Ha creado su emprendimiento que lo define como la perfecta combinación de arte, educación y entretenimiento infantil con productos y servicios que proveen experiencias educreativas.

Vico C y su hija, Marangely Lozada Trinidad (Instagram)

“El tiempo pasó volando”

E tema “5 de septiembre” lo escribió Vico C cuando cumplía 6 meses de cárcel en Estados Unidos por posesión de drogas. En ese entonces pensó en su hija y le escribió una exitosa canción la cual nunca imaginó el boom que sería.

Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C desde los años 1600 ya dejó de cumplir 13 😁🎂#vicoc#5deSeptiembre#hijadevicoc pic.twitter.com/lUehRM4MgL — Gregorio de Jesús (@gregoriodj84) September 5, 2023

En varias entrevistas, Vico C ha revelado que si no hubiese estado en la cárcel no pensaría en la canción para su hija.