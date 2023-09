La comedia de Adam Sandler que batió récord en Netflix

Adam Sandler logró un récord con You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah de Netflix. El actor, quien tiene el contrato de 350 millones de dólares con el servicio de streaming, trabaja junto a sus hijas y esposa en la nueva película.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzva de Netflix

Según Rotten Tomatoes, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah superó al drama deportivo Hustle y es una de las mejores películas de Sandler. Las buenas críticas de su nueva película traen un cambio para The Ridiculous 6, Sandy Wexler y Murder Mystery, las cuales no fueron alabadas por los críticos.

Se cree que You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah podría ser una de las mejores películas del actor hasta el momento.

Comparación con Hustle

En Rotten Tomatoes, la película de Netflix cuenta con 95 por ciento de puntuación y Hustle tiene el 93 por ciento.

Seguido de “The Meyerowitz Stories (New and Selected) , que tiene un 92 por ciento, Uncut Gems con un 91 por ciento y la película de Paul Thomas Anderson Punch-Drunk Love (77 por ciento)”, reseña independent.co.uk.

Lee también: ‘Egg’ crack challenge’ desata gran polémica: es delicado y lo hacen los padres

Sandler protagoniza You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah junto a Idina Menzel y Jackie, quien es su esposa desde 2003. También participan sus dos hijas, Sadie, de 17 años, y Sunny, de 14.

Hijas de Adam Sandler

Se cree que Sadie y Sunny fueron elegidas para hacer la película por ser “baby nepo” (término que se utiliza cuando los hijos de famosos quieren hacer su carrera en la industria del entretenimiento).

Sin embargo, el director lo desmintió y aseguró que Sandler siempre ha elegido a amigos para sus películas.

Tráiler de You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah