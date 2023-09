Se retira el “policía bailarín” de Caguas

“El policía bailarín” de Caguas como se le conoce en las redes sociales a Ángel Lebrón quien se hizo famoso por dirigir el tránsito en la zona mientras baila se retiró de la uniformada municipal el pasado 31 de agosto.

A través de un video publicado en TikTok, Lebrón compartió el emotivo momento en que se despide de sus compañeros quienes agradecieron su labor por los pasados años. Además, el policía agradeció al Municipio de Caguas por permitirle hacer el trabajo a su manera.

“Gracias a todos por los años que estuve con ustedes, quiero darle las gracias al teniente a todos mis compañeros de la unidad motorizada y quiero decirles que me voy pero estaré por ahí cerca, siempre estaré pendiente a ustedes...los voy a defender a todos ustedes y espero que todos ustedes sigan trabajando así por el pueblo de Caguas, quiero darle gracias a la administración que me permitió cosas que no se permiten en todos los pueblos”, expresó Lebrón.

El policía municipal también compartió el momento en que realizó su último ponche antes de irse al merecido retiro.

En las redes sociales, Lebrón se ha ido viral en varias ocasiones por sus bailes que cautivaron a los conductores especialmente en las horas pico del tapón en las mañanas dándole alegría a las personas que acudían a sus trabajos.

Lebrón también dedicó unas palabras a quienes lo criticaron y lo catalogaron como un “payaso” asegurando que siempre hizo lo que lo hacía sentir feliz.

El policía tiene su cuenta en TikTok donde en múltiples ocasiones ha compartido cómo vive su vida bailando y con felicidad en todo momento.