Mora anuncia segundo concierto en el Coliseo de Puerto Rico

Luego de que se vendieran en solo 30 minutos los boletos para la primera función del exponente urbano Mora en el Coliseo de Puerto Rico, se equipo de trabajo hizo el anuncio de una segunda función.

Wisin y Redimi2 se juntan con Gocho en la alabanza “Conéctate conmigo”

El puertorriqueño ofrecerá dos conciertos inéditos los próximos 9 y 10 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde se esperan dos noches llenas de mucha energía, adrenalina y una gran producción.

La venta de boletos para la segunda función ya está disponible a través de Ticketera.

Este espectáculo se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

Mora promete un espectáculo inédito en su patria, donde presentará por primera vez su nueva producción discográfica “Estrella” junto a su repertorio de éxitos mundiales, acompañado de innovadora producción visual y el mayor esfuerzo en todo el tema de montaje, que combinará sonidos con máxima potencia, efectos especiales, iluminación de última tecnología y elementos para brindar una experiencia única.

Mora lanza su nuevo álbum titulado “Estrella”

El artista urbano puertorriqueño Mora lanzó hace unos días su disco “Estrella”, con el cual hace gala de su estilo innovador y presenta una faceta más personal donde experimenta con distintos géneros musicales y cuenta con colaboraciones de artistas como Arcángel, Yandel, Saiko, RaiNao, Dei V y Álvaro Díaz, así como los productores Ovy on the Drums, Machael, MAG, Byrd y Sky Rompiendo.

“Estrella” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

El mismo es un álbum en el cual el artista entra en un proceso introspectivo que da como resultado su nueva producción discográfica de 15 canciones en las que Mora nos conecta con su sonido más puro y genuino. Un reflejo claro de este espectro son el primer sencillo “Pasajero”, una canción con el sonido clásico del artista, y “Diamonds”, una canción en donde se vuelca al trap junto con el rapero Dei V, uno de los nuevos exponentes urbanos de Puerto Rico.

En “Laguna”, grabado en Madrid, Mora invita a Arcángel a sumergirse en su universo sonoro, dando como resultado una colaboración trascendental, y junto a la joven artista puertorriqueña Rainao, crearon un interludio llamado “Pide” “Un deseo”, en la cual ambos artistas fusionan poderes sobre un beat de Sky Rompiendo.