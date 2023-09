Funky Joe: “Fui adicto a la OxyContin”

El locutor puertorriqueño José Vallenilla, mejor conocido como “Funky Joe”, reveló que fue adicto al OxyContin, un medicamento opioide que se usa para el tratamiento del dolor moderado a severo.

A través de un comentario en redes sociales, el locutor indicó que el medicamento se lo “recetaron en toneladas, sin ser necesario” y, tras darse cuenta de la adicción que había creado, estuvo seis días encerrado en su hogar para romper con el vicio.

“Fui adicto a la OxyContin. En mi caso me la recetaron en toneladas, sin ser necesario. Estuve 7 meses tomándolo en el hospital. Salí del hospital hecho un adicto legal y funcional como hay muchos. Como he bregado con adicciones toda mi vida pude darme cuenta. Decidí dejarla. 6 días enfermo para dejarla! Fue horrible! Vomité! Grité! La pedía llorando. Hasta que me zafé!!! En mi casa con mi esposa! Ella atendiéndome”, comentó en redes sociales.

Las expresiones del locutor surgen a raíz del estreno de la serie de Netflix “Pain Killer”, la cual aborda la crisis de los opioides en Estados Unidos.

“Espero que todos vean el documental. Señores HAY QUE CUESTIONAR CUANDO ALGO NO PARECE CORRECTO. Esto sigue pasando! En mi caso, lucho contra la horrible desinformación en la producción de alimentos. También es horrible y está pasando de la misma manera. Descaradamente diariamente nos está enfermando”, añadió.

Los 5 medicamentos controlados más usados en Puerto Rico

Con el propósito de aumentar el impacto de la campaña en contra del uso excesivo de opioides la Asociación de Hospitales de Puerto Rico llevó a cabo un foro sobre al utilización de opioides.

El encuentro académico se convirtió en una gran oportunidad para los médicos, proveedores de tratamiento y otras partes interesadas o involucradas intercambien ideas, conozcan mejores prácticas e historias de éxito de las terapias alternativas para el manejo del dolor y a la misma vez se actualicen sobre los problemas de abuso de sustancias y tratamientos de salud conductual, muy en especial alertar para eliminar o controlar el uso excesivo de los opioides.

“Este Foro es parte de los varios seminarios alrededor de la Isla que estaremos celebrando este año con el propósito de implementar estrategias de mejoramiento que de seguro ayudarán a mitigar y concientizar a los profesionales de la industria de la salud sobre la prescripción y el uso excesivo de opioides. Tenemos que señalar que el panel celebrado sobre el Panorama de la Utilización de Opioides en Puerto Rico, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y ofrecido por Keysha M. Maldonado-Avilés coordinadora y monitora para Programa de Monitoreo del Medicamentos Controlados Oficina de Programas Federales y Planificación de ASSMCA trajo información valiosa sobre los medicamentos controlados en Puerto Rico.

En el evento de mostraron datos que reflejan que los 5 medicamentos controlados más usados en Puerto Rico son: Clonazepam (42%), Temazepam (22%), Lorazepam (13%), Alprazolam (11%) y Zolpidem (12%).

De igual forma, los municipios que reflejan la tasa más alta de personas con recetas de medicamentos controladas por municipio son:

1. Humacao: con 382.3 personas por cada 1,000

2. Aibonito: 282.4 personas por cada 1,000.

Los tres municipios con el consumo o tasa con el despacho de opioides más grande de Puerto Rico están:

1. Humacao: 171.6 personas por cada 1,000

2. Gurabo: 129.5 personas por cada 1,000

3. Florida: 120.2 personas por cada 1,000.

El grupo de edad al que mayor cantidad de recetas de opioides se les prescribió el pasado año fue a los pacientes de 65 años o más con un total de 236,875 recetas.

Los expertos informaron que mientras más edad tiene el paciente, más probabilidad de dispensaciones de opioides hay.

Un 51.5% de las dispensaciones se realizaron a mujeres, versus un 48.5% a los hombres”, señaló el Dr. Jaime Rivera Dueño coordinador del Foro celebrado por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

El oficial y supervisor del grupo para la División de Control de Desvío en la oficina de la DEA en el Caribe, Carlos A. Nazario discutió las estrategias para prevenir el desvío de medicamentos y órdenes sospechosas, asunto que preocupa a todos los profesionales de la salud.

“Estos foros, talleres y seminarios, todos están enfocados para concientizar a los profesionales de la salud sobre el problema de los opioides, muy en especial a los médicos, farmacéuticos, proveedores de salud, enfermeras/os, profesionales de la conducta, entre otros. Para esta actividad educativa contamos con la colaboración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción – ASSMCA, Sistema Hospital San Juan Capestrano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sistemas Salud Menonita, la Oficina de la DEA en Puerto Rico, el Proyecto “Overdose Data to Action” del Departamento de Salud, el Programa de Monitoreo del Medicamentos Controlados Oficina de Programas Federales y Planificación ASSMCA, First Hospital Panamericano, Asociación Primaria de Puerto Rico, Inc., Universidad del Caribe y APS Healthcare Puerto Rico, todos excelentes conferenciantes conocedores del tema”, informó el Lcdo. Pedro González, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.