Rubén Sánchez revela emotivo mensaje que le envió su hermana antes de morir

Tras el periodista Rubén Sánchez revelar esta mañana a través de sus redes sociales el deceso de su hermana, Carmen Margarita Sánchez Rodríguez, el presentador de noticias compartió con los radioescuchas del programa que lidera en WKAQ 580, las últimas felicitaciones de su hermana el día de su cumpleaños.

“Me pidieron que enviara un videito ya que no puedo estar ahí, obviamente estoy un poquito lejos, contando una anécdota de cuando éramos chiquitos y los dos recuerdos que rápido me vinieron a la mente tenían que ver con la música, pero de los dos, mi favorito es el recuerdo del año que te tocó a ti comprarme mi regalo de navidad”, expresó Sánchez Rodríguez.

Su hermana continuó relatando que cuando su padre perdió el trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a los hermanos “más grandes” le tocó encargarse de los “más pequeños” y Rubén la llevó a dos tiendas de Plaza Carolina para comprar una grabadora que ella quería.

“Una de ellas era una grabadora más pequeña, pero supuestamente la marca era mejor y de mejor calidad, y la otra que me enseñaste era mucho más grande y yo no sabía de precios ni de marcas, pero en ese entonces para mi la más grande tenía que ser la mejor. Así que me acuerdo que escogí la grabadora más grande y la pagaste. Salimos de allí y me acuerdo que para mi esa fue una de las mejores navidades porque ese era exactamente lo que yo quería y yo pude escoger el regalo que yo quería”.

Luego, le contó que ella dormía junto a la grabadora y que había sido uno de los mejores regalos y de los mejores recuerdos que tenía de su niñez. Asimismo, le dio gracias por el sacrificio que hizo para comprársela.

Rubén Sanchéz aprovechó para resaltar que su hermana batalló contra el cáncer durante un largo tiempo y le envió un conmovedor mensaje “te voy a soñar eternamente y te voy a amar siempre. Yo sé que en esa otra dimensión que desconocemos todos, es probable que en otra forma o de otra manera coincidas con papi. Te amo y te veo pronto”.

Acto seguido, bromeó con el hecho de que “no se verán tan pronto” porque “Veronique (Abreu) quiere que yo este unos años más acá con ella y hay que trabajar aquí en WKAQ para decir esto de los tapones”, finalizó diciendo el veterano periodista.

En una de sus primeras intervenciones en el espacio radial, el comunicador sostuvo que: “No quisiera entrar en detalles en este momento porque apenas hace media hora hablé con mi mamá y con mis hermanos, pero vamos pa’ lante”.

Además, compartió en sus redes sociales una foto de su hermana con el mensaje “Te amaré y soñaré eternamente. Ahora ve con Dios y reencuéntrate con papi. Ya coincidiremos, hermanita”.