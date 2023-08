Luis Fonsi aclara lo que sucedió en su relación con Adamari López

El cantante puertorriqueño Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, mejor conocido como Luis Fonsi, aclaró lo que ocurrió en su relación amorosa con la presentadora y actriz Adamari López.

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad… Yo dije voy a agarrar los golpes, la gente va a opinar”, dijo Fonsi en entrevista con el locutor y comediante Jorge Pabón, conocido como “Molusco”.

El cantautor aseguró, además, que: “Yo sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije mira, esto fue lo que pasó, yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser feliz, los hombres también y si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir oye, yo también quiero ser feliz”.

Por su parte, también indicó que nunca dirá una palabra negativa de Adamari. “Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”.

“Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono. El día que me llama su hermana para darme la noticia del resultado del examen [del cáncer] era el día número 1 de grabar ‘Paso a paso’, que era el disco que yo estaba haciendo en ese momento, y literalmente llegando al estudio me llega la llamada y en ese momento yo dije yo no quiero saber de una canción, de un disco, de un viaje, de nada, yo tengo que hacer lo que se supone que uno haga y estar a su lado y eso fue lo que hice… Ya estábamos comprometidos, pero no estábamos casados”.

Asimismo, Fonsi dijo que se separaron “con mucho amor”.

“Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho. Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan”.

“Pasa la página”: Luis Fonsi aconseja a los que no superan una relación amorosa

Por: Keisha Vera

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, lanzó el nuevo sencillo “Pasa la página (Panamá)” que formará parte de su próximo álbum “El Viaje” que saldrá el próximo año, este representa el segundo del proyecto que sigue a “Buenos Aires”.

En entrevista con Metro Puerto Rico, compartió el significado detrás del tema y explicó la razón por la cual todos llevan nombres de ciudades o países.

“Es un tema relajado que usa esta frase que todos conocemos que todos hemos usado en muchos momentos como que “pasa la página” simulando déjalo ir, sigue hacia adelante y disfruta la vida porque la vida es demasiada corta y eso es como un poquito mi desahogo hacia toda esa gente que necesita que alguien le diga “pasa la página”, enfatizó Fonsi.

Además, Fonsi destacó que “yo creo que todos hemos pasado por ahí, yo he estado estancado en algún momento en la vida por algo, lo más seguro muy bobo no, que muchas veces todos nos pasa, que nos quedamos ahí medio estancados y alguien nos tiene que decir “oye, pasa la página”. Yo creo que se puede aplicar para muchas cosas, hombre y mujeres y sentí que era un mensaje para dedicar a muchas personas”.

El nuevo sencillo de género funk también lleva en su título el nombre de un país al igual que el otro tema, “Buenos Aires”. En el caso de “Pasa la página”, particularmente, le colocó Panamá porque una de las líneas de la canción menciona “ya cambia de canal, no eres Panamá”. Fonsi explicó que todas las canciones del nuevo álbum “pasan por esa ciudad, no necesariamente que es como homenaje a la ciudad, sino que la historia de la canción pasa por ese lugar”.