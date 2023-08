Ilusionista Jorge Noda llega al teatro Yagüez

El ilusionista Jorge Noda evocará este sábado, 2 de septiembre desde las 8:30 de la noche en el teatro Yagüez de Mayagüez, los momentos más memorables de la vida de cada espectador a través de una experiencia única.

Noda, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años, explicó que “Magia y Recuerdos” es un show bien pensado en el que lleva trabajando cerca de dos años.

El sensacional mago asegura que atrapará a la audiencia llevándola por “un viaje emocional a través de los momentos más trascendentales de su vida”. Los espectadores vivirán una experiencia única e inolvidable. Descubrirán los secretos detrás de la mente humana de la mano de uno de los mejores ilusionistas de Puerto Rico. El ilusionista añadió que “será un espectáculo que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que sabes sobre tus propios recuerdos y memorias. En el espectáculo haré actos de mentalismo, apariciones, levitaciones y escudriñaré los recuerdos más profundos de algunos espectadores para revelar memorias olvidadas y ocultas”.

Para Jorge Noda la magia es su mayor pasión, su vida, por lo que ejecuta este arte con disciplina y entrega. “Yo comencé aproximadamente a los cinco o seis años con un ‘kit’ de magia, despertando la curiosidad por este arte. Luego, al ver los espectáculos del famoso ilusionista David Cooperfield, supe que quería ser mago. Por eso, es que tengo la convicción de que todo en la vida comienza con un sueño. Fui autodidacta y empecé a comprar juegos de magia en una tienda que se llamaba Abracadabra… Cuando crecí hice algunos contactos y compré libros y los famosos VHS que me ayudaron a aprender otras cosas… Y como la necesidad es la madre de la invención, al no tener un mentor, yo creaba mis actos. Disfruté el proceso, que fue tedioso y sufrí, porque carecía de muchos recursos. Eso es lo que hoy me hace apreciar más la magia, lo que hago”, rememoró.

El ilusionista planifica llevar su elaborado show, producido por Nelson Castro, en gira alrededor de la Isla, que anunciará más adelante.

Los boletos de “Magia y Recuerdos” del 2 de septiembre en Teatro Yagüez en Mayagüez están disponibles en Ticketera.