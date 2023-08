Obra “Mameyes 3:30” recuerda la historia para no repetir los errores del pasado

Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esto en mente, el Padre Orlando Lugo escribió la obra teatral en formato musical “Mameyes 3:30″ basada en un trágico momento de la historia puertorriqueña y que está próxima subir a escena.

La obra “Mameyes 3:30″ está basada en el momento en el que una montaña en el barrio Mameyes de Ponce se derrumbó en el año 1985 a causa de las lluvias. La pieza se presenta al público el 2 y 3 de septiembre.

Lugo destacó en entrevista con Metro que a través de la obra musical “recordamos uno de los eventos más trágicos del siglo XX no para abrir heridas, sino para que los errores de nuestra historia no vuelvan a repetirse ni en Ponce, ni en Puerto Rico, ni en el mundo entero”.

El comunicador sostuvo que las personas que fallecieron en la tragedia tienen que ser escuchadas y recordadas. “Sobre todo sus rescatistas que son puertorriqueños y también de países latinoamericanos y Estados Unidos para ayudar en lo que fue la tragedia más grande del siglo XX provocada por una lluvia y provocada por diferentes otras realidades sociales y políticas que no están todavía ausentes en nuestra realidades sociales y actuales”, sostuvo Lugo.

La actriz y periodista Liza Lugo forma parte del elenco. En diálogo con Metro enfatizó que muchos acontecimientos que se ven en la obra están vigentes.

“Cuando uno escucha muchas de las cosas que se dicen en la obra te das cuenta de que no hemos adelantado prácticamente nada en casi 40 años y que es terrible que a nivel social muchas de esas situaciones todavía las estemos viviendo”, mencionó Liza Lugo.

Nota relacionada: Llega al teatro el musical “Mameyes 3:30, una historia que no se olvida”

Por otro lado, el escritor indicó que el mensaje de “Mameyes 3:30″ es que “nosotros como puertorriqueños tenemos que cambiar de mentalidad para que los errores de la historia no vuelvan a cometerse y poder realmente progresar sobre todo en la vida de los barrios, en la vida de la gente”.

Además, destacó que la pieza va dedicada a todos los líderes comunitarios de Puerto Rico, especialmente a los de Ponce.

“Cuando el gobierno de Puerto Rico tarda en llegar en asistencia directa sobre todo en los momentos de tragedias y emergencias, por ejemplo, aquí en Ponce hemos vivido momentos como el de los terremotos, algo que no ha vivido el norte de Puerto Rico y quienes han mantenido los barrios en Puerto Rico no ha sido el alcalde de Ponce, no ha sido el gobernador de Puerto Rico han sido los líderes comunitarios que son de todos los partidos, de todas las ideologías políticas, de todas las ideologías religiosas y de todas las ideologías sociales también”, resaltó el religioso.

No obstante, el actor que interpreta al niño Matías en la obra, Noah Sede, compartió que “Mameyes 3:30″ muestra la unión y el crecimiento que ha tenido el pueblo ante la tragedia.

El Padre Orlando agregó que la obra “es un cambio de mentalidad, la gente de Mameyes pidió que Mameyes no solamente se recordara como la tragedia, sino que en Mameyes existían gente, familias, puertorriqueños que cantaban, que vivían las parrandas puertorriqueñas, que vivían normal como todos los barrios”.