¿Cuál es la enfermedad que padece la hija de Niurka Marcos?

El nombre de Romina, hija de Niurka Marcos, se volvió tendencia en redes sociales, tras revelar que padece una grave enfermedad, lo que desató diversos comentarios.

La también influencer compartió que es víctima de herpes zóster, y aquí te contamos cuáles son los síntomas.

Las declaraciones de Romina Marcos

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista contó cómo fue que se le diagnosticó este padecimiento, y cómo ha sido su proceso para enfrentarlo.

“Quiero compartir lo que estoy viviendo en estos momentos... Me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así”, comenzó.

Romina explicó que buscó atención médica de inmediato, y explicó cuáles fueron los síntomas que surgieron.

“Fui con mi doctor y me comentó que, probablemente, se debía al estrés y la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días. Luego, empecé a sentir un ardor en la misma zona de la cara, pero una sensación totalmente desconocida, era, literal, como agujas en la frente. Y empecé a ver que me que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar y fui otra vez con el doctor”, dijo Marcos.

El diagnosticó fue que padece esta extraña enfermerdad. “Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones”, agregó.

Cabe señalar que, luego de que contó su experiencia, comenzó a recibir diversas críticas en las redes sociales.

¿Qué es el herpes zóster?

Se trata de una infección viral, que provoca una erupción dolorosa, y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.

Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso.

La causa es el virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela.

Después de contraer esta enfermedad, el virus permanece en el cuerpo de por vida.

Por lo que años más tarde, puede reactivarse como herpes zóster.