Burbu muestra su increíble cambio físico en dos meses

La animadora puertorriqueña Angelique Burgos “La Burbu” ha comenzado a trabajar en su figura nuevamente y así lo ha dejado saber con varias publicaciones que ha realizado en las redes sociales.

Burgos publicó en su Instagram una fotografía donde muestra su increíble cambio físico en tan solo dos meses desde que comenzó a entrenar fuertemente.

“Foto izquierda en Junio y foto derecha en agosto…. Encontré mi perfil perdido. Me rescaté”, expresó la animadora en la publicación donde muestra el cambio que ha tenido principalmente en su rostro.

Anteriormente había compartido un video donde se le ve entrenando en el gimnasio junto con una reflexión donde compartió con sus seguidores que había tomado la decisión de retomar un mejor estilo de vida, comenzar a comer más sano y realizar ejercicio.

“Un día me levanté y cuando me miré al espejo me dije “y porq no buscar llegar a ese nivel máximo de mi potencial?” Para eso hay q entregarlo todo mente, cuerpo y espíritu (y dejar los rellenos de papas 🥔 😂).No lo repensé y me fuí en la búsqueda de lo q me haría llegar allá… hoy estoy en el proceso con una brújula 🧭 q me está guiando a llegar a mi meta. Trabajando primero lo más importante LA MENTE 🧠, una vez eso se reafirma hacia dónde vamos lo demás va por añadidura. GRACIAS @ROMPECUELLO_247 por compartir tu sabiduría con todos los q deciden buscar su mejor versión…. Me hiciste entender q sí, hay q renunciar a algunas cosas para alcanzar otras…. Hoy me siento más en control de mi y eso me lo recalcas todos los días q aunque no haya motivación si hay disciplina triunfamos. Vamos por ahííí!!!! (sic.)”, escribió Angelique.

Burbu expone “papelón” de Rocky The Kid en hotel de Disney

La animadora Angelique Burgos conocida en el mundo del entretenimiento como “Burbu” se vaciló a su compañero radial del programa “El Despelote”, Rocky The Kid, por un momento de despiste que le ocurrió a este durante el viaje que ambos han llevado a cabo en el mundo mágico de Disney.

Burgos compartió a través de un video en Instagram que Rocky The Kid le indicó que había olvidado llevarse en su equipaje el “gel” para el cabello, sin embargo, le dijo que en el cuarto del hotel de la ciudad de Orlando donde se están hospedando tenía el producto. Sin embargo, la animadora decidió indagar ante la duda que le provocó lo que le dijo su compañero y esta encontró que el “gel” que se encontraba en el baño realmente era para tratar la piel ante las quemaduras del sol, no para el cabello como pensaba su compañero.

“Aquí yo estoy riéndome sola porque los otros días a mi se me quedó el desodorante y pues fui y me compré uno. Rocky me dijo, a mi se me quedó el gel de pelo pero me di cuenta que en el cuarto había gel de pelo, me lo puse y seguí andando. Y yo buscando el gel de pelo aquí y el gel de pelo que él se puso fue este que es ‘cooling Aloe Gel’ que es para cuando uno está quemado. Mera Rocky. ¿Tienes el pelo refrescante?”, dijo la animadora en el video.