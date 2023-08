Trabajadores de efectos visuales de Marvel votan favorecen crear sindicato

La industria del cine no está pasando un momento fácil con las huelgas de actores y guionistas que tienen paralizado a Hollywood, el panorama ha servido de inspiración para que otro grupo subpagado de la industria decida que es tiempo de hacer mejoras en pro del gremio en le que se desenvuelven: se trata de los artistas de efectos visuales.

Desde hace ya varios meses se había venido reportando las malas condiciones laborales que sufren los trabajadores de VFX y los animadores de las grandes compañías del entretenimiento, muchas de las cuales deben la mayor parte de sus productos al buen desempeño que tengan sus departamentos de efectos visuales.

Ahora, Variety confirma que los empleados de Marvel, en específico, votaron a favor de esta iniciativa con un 80% de mayoría. Según el medio, este paso es histórico, pues es la segunda vez que los profesionales de efectos visuales se unen para demandar y exigir los mismos derechos y protecciones.

En un comunicado oficial, Matthew D. Loeb, presidente internacional de IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees), declaró: “La determinación de estos trabajadores de VFX no sólo es encomiable, sino también innovadora. Su acción colectiva contra el status quo representa un cambio sísmico en este momento crítico de nuestra industria. El coro de voces que exigen un cambio no tiene precedentes y demuestra que nuestro movimiento unido no se trata de una sola empresa, sino de sentar un precedente de dignidad, respeto y justicia para todos”.

De esta forma, la elección de la junta laboral estaría comenzando en las próximas semanas. Si en este nuevo paso la mayoría de los trabajadores vota a favor de formar un sindicato entonces Disney tendrá que iniciar negociaciones claras para crear un contrato que proteja sus derechos y cumpla con sus demandas, así como ocurrió en sus momentos con los sindicatos de actores y de guionistas. Esto, naturalmente, puede ser causa de preocupación ya que si existe un sindicato, los trabajadores también podrán irse a huelga si así lo consideran pertinente.