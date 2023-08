Jacky Fontánez asegura que Guaynaa se juntó con Lele Pons por “negocio”

La animadora Jacky Fontánez se desahogó nuevamente sobre la manera en que concluyó su relación con el rapero puertorriqueño Juan Carlos Santiago Pérez “Guaynaa” y aseguró que este buscó a la influencer venezolana Lele Pons por motivos de “negocio” para aumentar su popularidad.

Fontánez hizo las expresiones en medio de un podcast para el canal de la animadora Angelique Burgos “Burbu” en su canal de YouTube. Allí la animadora comenzó a contar cómo el exponente urbano ya hablaba a través de mensajes con la influencer y según ella el propio Guaynaa le indicó que quería una relación de amistad para incluirla en un video y que le saliera a menor costo.

“Él vivía conmigo y tuvimos una relación bien bonita y yo he dicho que hasta ahora él ha sido mi mejor novio. Pero dentro de la relación hubo un momento que él mismo fue donde mi y me dijo -mira, yo le estoy escribiendo a Lele, es que quiero que ella salga en un video mío- y yo, pero es que el artista no busca a la modelo, si no su equipo de trabajo y él -no es que quiero hacerme amigo de ella porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella...”, explicó Fontánez.

La animadora de Hoy Día Puerto Rico (Telemundo) también dijo que Lele Pons le enviaba mensajes a Guaynaa asegurando que “quería tener un novio como él”.

“Incluso ella, cuando nosotros nos fuimos de viaje que fuimos a Italia, a Roma...ella le escribía a él -ay que viaje más bonito, yo quisiera tener un novio así- él me enseñó todas esas conversaciones. Ella sabía de mi”, expresó Fontánez.

Fontánez aseguró que en una conversación que tuvo con el exponente urbano este le indicó que le convenía estar con Lele Pons “porque tiene muchos números y la canción le daría streamings”.

Anteriormente, en una entrevista también en el canal de YouTube de Burgos, Jacky Fontánez confirmó que Guaynaa terminó la relación de ambos en el 2019 cuando lo anunció públicamente a través de las redes sociales. La animadora indicó que en ese momento no sabía nada sobre la ruptura y cuando lo llamó para dialogar este había cambiado el número de teléfono.