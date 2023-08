Huelgas de Hollywood impactan la economía de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — La compañía había luchado durante años, sacudida por los altos en la producción inducidos por la pandemia que comenzaron en marzo de 2020. Sin embargo, el año pasado, el negocio de Valentino’s Costume Group finalmente se recuperó.

Con la esperanza de aprovechar esa buena suerte, la tienda se mudó en enero a un espacio en North Hollywood que duplicaba el tamaño de su antiguo edificio.

Entonces los guionistas y actores de Hollywood se declararon en huelga. Ahora, dice el copropietario Shon LeBlanc, Valentino’s ya no puede permitirse pagar el alquiler.

“Siento un hueco en el pecho porque el dinero es muy escaso”, dice LeBlanc, lamentando la aparente falta de urgencia de la Alianza Estadounidense de Productores de Cine y Televisión para intentar llegar a un acuerdo con los sindicatos en huelga. "¿Cuándo intervendrá la alcaldesa y dirá: ‘Les ordeno que resuelvan algo porque están a punto de colapsar la economía en Los Ángeles’?”.

Han pasado más de 100 días desde que los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) dejaron de trabajar y más de un mes desde que el sindicato de actores se unió a ellos. La de LeBlanc es sólo una historia de muchas que detallan el efecto dominó financiero.

Son pocos los rincones de la industria del entretenimiento que han resultado ilesos: desde el alquiler de estudios y la construcción de escenografía, hasta la tintorería para el vestuario y el transporte de utilería, es difícil encontrar un sector de la economía de Los Ángeles que haya escapado a las repercusiones.

“Una película rodada en un día puede generar decenas de miles de dólares”, dice Kevin Klowden, estratega principal del Instituto Milken, un grupo de expertos que investiga cuestiones sociales y económicas. “Dependiendo del nivel de actividad, pueden ser cientos de miles de dólares.”

La huelga de guionistas anterior, que comenzó hace más de 15 años, tardó tres meses en resolverse y se estima conservadoramente que costó 2.100 millones de dólares en producción perdida. Esta vez, la cifra será más difícil de medir por cuánto han cambiado los costos de producción, las ubicaciones y los plazos en los últimos años gracias a las mejoras tecnológicas y a una mayor globalización.

“Tendemos a pensar en las producciones como algo autónomo”, dice Klowden, cuando en realidad una producción a menudo abarca empresas e incluso países. Los proyectos suelen “enviarse” a Nueva Zelanda para añadirles efectos visuales, mencionó como ejemplo. “Cuanto mayor sea una producción, más probabilidades habrá de ver un montón de menciones diferentes de créditos fiscales al final”.

Ambos gremios buscan resolver problemas surgidos por el dominio de los servicios de streaming, que han cambiado todos los aspectos de la producción, desde cómo se escriben los proyectos hasta cuándo se estrenan.

Para los guionistas, el gremio ha dicho que el uso de personal reducido, conocido como “mini salas” (a diferencia de las antiguas “salas de escritores”), durante períodos de tiempo más cortos ha hecho que sea difícil lograr un ingreso digno. Las preocupaciones de los actores incluyen la protección de su imagen ante el uso de inteligencia artificial.

Aunque se han reanudado las negociaciones entre el WGA y la AMPTP, no hay planes entre los actores y los estudios de volver a la mesa para dialogar.

“Realmente no entiendo qué es el trato silencioso”, dijo la semana pasada a The Associated Press la presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), Fran Drescher. “Podría ser una estrategia táctica para ver si pueden esperar hasta que perdamos nuestra determinación y luego pueden llegar a un mejor acuerdo por sí mismos”.

En una conferencia telefónica sobre resultados a principios de agosto, los ejecutivos de Hudson Pacific intentaron calmar las preocupaciones sobre el impacto financiero que las huelgas están teniendo en sus negocios, sin dejar de admitir la realidad detrás de esos temores. La empresa es propietaria de Quixote y Sunset Studios, dos importantes empresas de alquiler de equipos y estudios en la industria del entretenimiento.

“Todos estamos muy conscientes de la cantidad de dinero que rodea a la industria en general y de todos los negocios relacionados que se están viendo afectados. Empezará a resultar bastante doloroso”, advirtió su presidente y director ejecutivo, Victor Coleman, en respuesta a preguntas sobre cuánto podrían durar las huelgas. “Será perjudicial. Y creo que todo el mundo es muy consciente de ello”.

Las consecuencias van más allá del entretenimiento y llegan a todos los rincones de Los Ángeles. La duración incierta de las huelgas pesa sobre las empresas que sienten los efectos financieros, y las consecuencias se extienden mucho más allá de una sola industria. Restaurantes, cafeterías e incluso salones de belleza cercanos a los grandes estudios: todos están desesperados por una solución rápida.

El restaurante Patys, un establecimiento de Toluca Lake que cuenta con clientes habituales como Steve Carell y Adam Sandler, ha experimentado una importante caída en el negocio de los comensales y los pedidos de comida para producciones, según el propietario George Metsos. Además de los negocios perdidos de clientes obvios (actores, guionistas, miembros del equipo de producción), también hay otros clientes habituales que han dejado de ir: electricistas, carpinteros y choferes que pasan para desayunar camino al trabajo en los estudios del valle cercano.

Emmanuel Pelargos, propietario de Astro Burger, frente a los estudios Paramount en Hollywood, dice que la presencia regular de guionistas y actores en las protestas no ha compensado la caída en el negocio debido a las producciones paralizadas.

“A veces vienen”, dice sobre los actores en huelga, “pero más que nada para ir al baño”.

Corrie Sommers, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Toluca Lake, dice que el momento de las huelgas, inmediatamente después de la recuperación financiera de la pandemia, afecta especialmente a las pequeñas empresas.

“La huelga... ha hecho que todos vuelvan a retroceder. Sólo que esta vez no hay la ayuda que se necesita”, dice Sommers. “Nadie está diciendo: ‘Aquí tienes algo de dinero gratis para sacarte de apuros’. Aquí tienes algo de dinero para que puedas salir adelante. Eso ya no está ahí. Y está afectando a todos”.

Sommers, quien también es agente de bienes raíces en el área, mencionó a varios clientes que estaban interesados en comprar casas, pero cambiaron de opinión.

“Personalmente, en los últimos tres meses, unos cinco compradores han dicho: ‘Tendré que esperar hasta el año que viene porque no sé qué pasará’”, dice.

Si bien muchos en huelga reconocen las cargas financieras tanto para sus pares en la industria como para sus vecinos fuera de ella, los guionistas mantienen su decisión con renovado vigor en las manifestaciones, después de que el gremio de actores mucho más grande se les uniera.

Luvh Rakhe, miembro del comité negociador de la WGA que ha escrito para programas exitosos como “It’s Always Sunny in Philadelphia” y “New Girl”, es muy consciente de los costos financieros. Pero cree que personas de todos los sectores y profesiones saben que es necesario.

“No creo que nadie se sienta indiferente y feliz por la interrupción momentánea de sus vidas”, dice Rakhe, “pero entienden por qué sucedió y qué esperan lograr”.

A pesar del costo para los negocios, muchos de ellos dicen que existe un sentido general de solidaridad. LeBlanc, copropietario de Valentino’s, sigue subrayando su apoyo, incluso en medio del futuro incierto para su empresa de 25 años. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no ha indicado que intervendrá, pero sí dijo en una declaración a principios de agosto que está “lista para comprometerse personalmente con todas las partes interesadas de cualquier manera posible para ayudar a lograrlo”.

Para mantener la tienda a flote, Valentino’s ha iniciado un GoFundMe para pagar el alquiler por ahora. LeBlanc tiene la esperanza de que, si pueden recaudar suficiente dinero para el próximo mes, el reinicio de las producciones escolares y de Halloween les permitirá terminar el resto del año.

“Tenemos cosas por delante”, dijo el propietario. “Sólo necesitamos conseguir algo de dinero para superar el obstáculo”.