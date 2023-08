Hija de Niurka Marcos revela que tiene peligrosa enfermedad

La joven cantante, bailarina y actriz Romina Marcos, quien es hija de la controversial cubana Niurka Marcos, reveló en sus redes sociales la peligrosa enfermedad que le detectaron luego de sufrir un fuerte dolor de cabeza.

“Haciendo catarsis y responsabilizándome de mi salud mental decidí compartir mi situación. Está bien estar mal. Les mando mucha luz. Gracias a mis amigos, a mi familia y a mi novio por estar ahí para mi 24/7″, escribió Romina en sus cuentas sociales.

“Quiero compartir lo que estoy viviendo en estos momentos”, inició. “Me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así”, agregó.

Esta continuó diciendo que: “Fui con mi doctor y me comentó que, probablemente, se debía al estrés y la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días. Luego, empecé a sentir un ardor en la misma zona de la cara, pero una sensación totalmente desconocida, era, literal, como agujas en la frente. Y empecé a ver que me que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar y fui otra vez con el doctor”.

“Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones”. Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo trabaja, lo deja salir, lo libera”, agregó. “Y pasan este tipo de cosas”.

“Es un proceso de mucha paciencia. Lo más fuerte de estar viviendo esto es que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto. ¿Por qué? Porque no me puse como prioridad, no me puse primero, no defendí lo que soy”, mencionó. “Lo que sí sé es que no me volveré a quedar callada solo por miedo a que las personas piensen diferente a mí, opinen y me ataquen. Esto soy y voy a defender toda la vida lo que soy”, sostuvo.

Romina es parte de la competencia culinaria “Master Chef México 2023″, de la cual es parte de los cuatro finalistas.

