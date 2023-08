Amazon y Netflix se pelean por derechos de un proyecto con Pedro Pascal y Chris Hemsworth

Las plataformas de streaming, Amazon y Netflix se encuentran batallando ofertas para obtener los derechos de un proyecto que presuntamente tendría a Pedro Pascal y Chris Hemsworth como protagonistas.

Según el medio Deadline, los estudios están luchando por Crime 101, un proyecto basado en la novela homónima escrita por Don Winslow y que tiene al protagonista de The Mandalorian y al Dios del Trueno del Universo Cinematográfico de Marvel como las estrellas principales. Asimismo, el informe señala que Bart Layton, director de American Animals, está a bordo de dicho proyecto como director.

El proyecto se trataría de una versión live action de la novela Crime 101

El reporte de Deadline señala que la pelea de estudios por el proyecto se redujo a Amazon y a Netflix, y que aparentemente Amazon lleva la ventaja. Por el momento aún no hay acuerdos cerrados y, según las fuentes de Deadline, ambos actores mostraron interés en el proyecto antes de que la huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) diera inicio a mediados de julio.

La novela de Don Winslow fue publicada por HarperCollins en 2020 como parte de la colección del autor. La sinopsis oficial nos cuenta lo siguiente: “Una serie de robos de joyas de alto nivel a lo largo de la autopista de la Costa del Pacífico no han sido resueltos durante años, principalmente porque el perpetrador ha vivido según un código estricto al que llama “Crimen 101″. La policía atribuye los robos a los cárteles colombianos. Pero el instinto del detective Lou Lubesnick dice que es trabajo de un solo hombre. Ahora el lobo solitario ladrón de joyas está buscando ese legendario último puntaje y Lou rompe todas las reglas de Crime 101″.

Por ahora, el proyecto sigue en el limbo hasta que alguno de los estudios logre tenerlo oficialmente en sus manos. E incluso cuando la compra de derechos se dé, habrá que esperar aún más que se resuelvan las huelgas de actores y escritores de Hollywood para que se pueda iniciar la producción.

Pedro Pascal arrancó este 2023 de forma muy positiva, arrasando nuevamente en la pantalla chica con su papel protagónico en The Last of Us, la adaptación de HBO del aclamado videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog. El éxito de este drama post apocalíptico fue tan grande que con apenas tres episodios al aire, el programa ya había sido renovado para una segunda temporada.

Por su parte, Chris Hemsworth tuvo su película más reciente llegando a Netflix en junio de este año. Se trata de Misión de rescate 2, la secuela de Misión de Rescate de 2020, cinta dirigida por Sam Hargrave y escrita por Joe Russo.