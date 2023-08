¿Rauw Alejandro envía mensaje a Rosalía durante concierto en España?

Tras anunciar su ruptura con la cantante española Rosalía y estar un tiempo con su familia, el exponente urbano boricua Rauw Alejandro regresó a España con su gira mundial “Saturno”.

Antes de interpretar el tema “Hoy Aquí”, el boricua envió un mensaje el cual fanáticos aseguran estaba dirigido a su expareja: “Hay canciones que nos acompañan en todo momento. ¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy? ¿Cuántos tienen el corazón roto en la noche de hoy. Superar a alguien no es de la noche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo”.

Esta no sería la primera indirecta a Rosalía, pues a principios de agosto el exponente urbano lanzó una canción sorpresa donde habla del tiempo que estuvieron juntos y donde asegura que la extraña.

La canción lleva el título “Hayami Hana By Raúl”, donde se expresa directamente a Rosalía cuando menciona el nombre del álbum “Motomami’, habla sobre la relación de ambos y asegura que nunca fue infiel.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté, aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees y espero que algún podamos reírnos del pasado Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo Si los mejores días tu me ha regalao’ Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’…”, es parte de la canción de Rauw Alejandro.

“Sé que vas hacer la mejor artista, es que otra como tu en verdad no creo que exista. Eres la portada mas bella de todas las revista. Yo si lo sabría aunque no tenga vista.. Sin con tan solo escuchar tu voz. El mar se calma de cualquier tormento Miles de personas piensan lo mismo No lo digo yo por culpa de este sentimiento Y, desde “Los Ángeles” lo supe. Ella es mi “Motomami” Que vendrá después nose Pero sé que pa’ ti serán to los Grammys, ey!”, añade en otro verso de la canción.

El pasado 25 de julio, se anunció que la pareja se había dejado desde hace algunos meses y tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del boricua, ambos artistas tuvieron que realizar expresiones públicas para negar esta información. Incluso, Valeria Duque la supuesta modelo con la que vincularon al exponente urbano también tuvo que negar los rumores sobre la supuesta infidelidad.

Rosalía salió en defensa del boricua ya que se había acusado a este de haberle sido infiel. Al contrario, la español dijo que tiene respeto y admiración por el intérprete del tema ‘De Carolina’.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió Rosalía.