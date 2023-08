Pepe Calderón se despide de Puerto Rico Gana

El modelo y animador José “Pepe” Calderón anunció este domingo a través de sus redes sociales que se despide del programa Puerto Rico Gana.

“Hoy es un día agridulce para mí, llegó el momento de dar un próximo paso. Hoy me despido de la producción que me dio mi primera oportunidad en televisión, del programa que me abrió muchas puertas en mi corta carrera, y del canal que me ha visto crecer”, expresó Calderón.

El animador también agradeció a la producción del programa por brindarle la oportunidad, al igual que al animador Alex DJ por ser su mentor.

“Solo me queda decir ¡GRACIAS! Gracias Puerto Rico Gana por darme la oportunidad de exponerme para lograr hacer lo que me apasiona. Gracias @wadolfo por darme la oportunidad hace casi tres años y de ser guía en todo el crecimiento. Gracias @alexdjgana por ser un mentor y por ser inspiración para superarme cada día. Producción, técnicos, compañeros, amigos, personal de @telemundopr , y al público televidente: gracias por permitirme ser parte de su familia estos pasados años”, comentó.

Calderón reveló que próximamente ofrecerá detalles de lo que sigue para su carrera.

“Ya mismo les contaré sobre mis próximos proyectos. Una vez más: GRACIAS!!!”, puntualizó.