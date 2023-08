Dedican el Festival de la Comedia a Adrián García

Luego de dos años habiendo alcanzado un éxito contundente gracias al favor del público, se presentará la tercera edición del Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón, esta vez con un merecido homenaje al veterano actor Adrián García.

El festival se llevará a cabo del viernes, 22 de septiembre al domingo, 19 de noviembre, con una cartelera ininterrumpida durante ocho fines de semana. En la apertura se reconocerá la impecable trayectoria del intérprete de “Toribio” en “Los Kakukómicos” (Telemundo), programa que hizo historia en la televisión puertorriqueña. En ediciones anteriores del Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón exaltaron la trayectoria de René Monclova y Marian Pabón.

El mayagüezano Adrián García, quien tiene una trayectoria de 60 años en teatro, televisión y cine, destacó que “nunca he sido amante de que me dediquen nada. Mi filosofía de vida no es hacer algo por un premio. ¡Mi filosofía es hacerlo! Acepté porque es un compartir, principalmente, con talentos más jóvenes... Me gusta que los jóvenes trabajen mucho, que hagan teatro. Si ellos no lo hacen, entonces quiénes lo harán en el futuro”.

Al repasar su vasta carrera, el actor cómico resaltó que ha entregado “la vida” al quehacer artístico. “¡Desde los 15 años y tengo 75!”.

Admitió que ha afrontado con valentía y “cogiendo suave” todos los vaivenes de la industria del entretenimiento. “Hay que dar cara y echar pa’lante, más ver lo que se hace en lo que el hacha va y viene... Es cuestión de actitud hacia la carrera y la vida. Todo lo que nos ocurre es normal, no es nada nuevo”, apuntó.

García aclaró que “nuestra carrera es una de las menos que entiende la gente. Yo hago como decía Shakespeare, ‘no trabajo, yo lo que hago es jugar’. Si me gano unos chavitos, chévere, porque me da para vivir. ¡Es no amilanarse ante nada!”.

El actor ha trabajado en más de 100 obras teatrales de todos los géneros, incluyendo muchísimas producciones educativas.

Adrián García indicó que sus personajes más queridos por el pueblo son “Toribio”, “Solitaria” (de “Soledad y Solitaria” junto a Waleska Seda) y “Don Viagro” en “Pégate al mediodía” (Wapa TV).

Señaló que durante su crecimiento fue fanático de Ramón Rivero “(Diplo”)... Al mismo tiempo, comentó que luego ha admirado a José Miguel Agrelot, Shorty Castro y Adalberto Rodríguez (“Machuchal”). Adrián reconoce el trabajo de calidad de colegas como Jacobo Morales, Otilio Warrington (Bizcocho), Juan Manuel Lebrón, Rosita Velázquez y Waleska Seda, por mencionar algunos.

El maestro de la risa dejó entrever, además, que la comedia tiene un rol trascendental en nuestra sociedad, sobre todo, en momentos tan convulsionados en que se ha afectado la salud mental de la gente.

En cine, Víctor Adrián García Roche -su nombre de pila- ha aparecido en “La Pandilla en apuros” (la primera, estrenada en 1977), “Sunstorm”, “Cayo”, “Maldeamores”, “Broche de Oro”, “Broche de Oro... Comienzo”, “Una Boda en Castañer”, “Otra Boda en Castañer”, “Las vacas con gafas” y “Pepo pa’l Senado”, entre otras. También, formó parte de más de 10 cortometrajes para estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

AMPLIA OFERTA TEATRAL EN FESTIVAL

Durante el Tercer Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón, cada pieza subirá a escena un fin de semana diferente (de viernes a domingo). ¡Este es el evento teatral más extenso y variado del País!

La primera producción en agenda será “Aliados”, a cargo de Corillo Eventos, Inc., del 22 al 24 de septiembre. La propuesta es protagonizada por Cristina Soler, Linnette Torres, Raymond Gerena y Luis Merced Cotto, bajo la dirección escénica de José Manuel Díaz.

La comedia se desarrolla en el apartamento 23, donde se está organizando tremendo “coming out party”, el único detalle es que para quien es la celebración aún no lo sabe, aunque su mamá y tío están botando la casa por la ventana. Su mejor amiga se opone tenazmente a que se haga esa fiesta.

La obra “Aliados” retrata la historia de personas que se aman, aunque no estén de acuerdo en todo. Al final, ese amor que los une los hará cerrar filas y elegir una solidaridad que puede transformarlos en mejores personas.

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, Lab A Productions presentará “A quitarnos to’”, con las actuaciones de Natasha Ortiz, Luis Galán, Érika Andújar y Freddo Vega, con la dirección escénica de Camila Monclova.

A través de situaciones cómicas y diálogos inteligentes, esta obra muestra el lado más divertido de nuestras luchas cotidianas y enseña a encontrar la alegría en cada momento. Invita a todos a reírnos de nuestras debilidades y aceptarnos tal como somos.

Buena Compañía, Inc. llegará con el “stand up comedy” denominado “Ahora me toca a mí”, del 6 al 8 de octubre. La actriz Zilca Rebeca Vega dominará la escena, dirigida por Radamés Vega.

El “bullying” en las redes sociales, principalmente relacionado con la edad y los estándares de belleza, es el tema central de la propuesta en la que la protagonista brinda pinceladas de motivación con una dosis de natural picardía. Zilca Rebeca se ríe de ella misma, mientras afirma que su dolor crónico, provocado por la fibromialgia, no es excusa para rendirse.

El fin de semana del 13 al 15 de octubre, Producciones Girasol, Inc., tendrá en cartelera “Por poco me jodo”, con el regreso a la escena del primer actor Junior Álvarez, bajo la dirección y colaboración en el libreto de su amigo, compadre y hermano de la vida, su homólogo Jorge Castro.

Esta comedia real está basada en los episodios de salud por los que atravesó el destacado histrión en abril de 2022 que lo llevaron al borde de la muerte. Luego de un año y medio de recuperación, Junior Álvarez reaparece a contar su historia y a invitar a los hombres a cuidarse más, a quererse más y a dejar de “comer mierda” con la salud, de una manera muy particular y jocosa, en la que la diversión y la irreverencia están garantizadas.

Del 20 al 22 de octubre, “Sweet & Spicy”, de OPM Events, Inc., se apoderará del Teatro Braulio Castillo en Bayamón, con un elenco compuesto por Eyra Agüero, Maurim Chiclena y participación especial de Adrian Garcia, dirigidos por Kiko Blade.

Uno nunca quiere estar entre la espada y la pared, pero entre estas dos actrices vas a querer acampar. Con esas caras que no rompen un plato, se juntan para traer un bembé con “stand up " y “sketches” donde el público podrá saborearla negrura puertorriqueña como se debe.

Por su parte, la obra de enredos “La Boda de Ella”, con la participación de Yamaris Latorre, Mariangeli Velez, Ricardo André Lugo, Pepe Calderón,Nilka Ramos, Laura Isabel, Luis Felicier, Fionella Mateo, Alexandra Cedeño, Yarimar Lopéz y Solimar Arzola, entre otros actores, podrá ser disfrutada por el público del 3 al 5 de noviembre, en una producción de Black Box Theatre Workshop y dirección de Miguel Rosa.

Se casa la hija menor de la familia Reyes con “el hombre perfecto”. Un joven puertorriqueño, futuro abogado, graduado de Harvard, de familia de buen nombre y residente de Guaynabo City; y la madre de la novia esta tirando la casa por la ventana como si fuera el evento del año. Pero en la vispera del gran dia, entre familiares e invitados inesperados, saldran a relucir algunos secretos que haran de la noche una memorable. En esta celebración habra confesiones, no faltaran los chismes y se desataran algunas discordias. La comedia es una de enredos para reflecionar sobre la cosas que nos hacen familia. Inspirada en las comedias de situación populares de la television puertorriqueña.

Del 10 al 12 de noviembre, Producciones Contraparte Inc. tendrá a Lily García y Magali Carrasquillo en “Las vaginas son ateas”, dirigida por Miguel Vando. La comunicadora Lily García exploró en su texto las contradicciones entre las convicciones y los deseos, dentro de un marco de respeto y apoyada por data sociológica y sexología práctica, ramas en la que ella es experta. En “Las vaginas son ateas” hay una lucha entre la razón y la pasión.

Para cerrar el Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo -del 17 al 19 de noviembre- TANTAI Teatro PR, Corp. apuesta a “Radojka, SI TE MUERES TE MATO”, con las actrices Norwill Fragoso y Naymed Calzada, entre otras figuras, bajo la dirección escénica de Ismanuel Rodríguez.

Dos mujeres son unidas por un inesperado suceso que desencadena la trama de esta inolvidable comedia fríamente calculada. Eso las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo.

Con los donativos que libremente desee aportar el público asistente durante los ocho fines de semanas, el Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo continuará ofreciendo sus servicios a favor de la juventud puertorriqueña, a través de la Beca Estudiantil Albert Rodríguez (QEPD).

La Beca Estudiantil Albert Rodríguez - de la Fundación Raymond Gerena- ayuda con incentivos monetarios a las matrículas de estudiantes sobresalientes con rezago económico, del Programa de Producción de Espectáculos del Departamento de Teatro de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Los boletos para las 8 comedias ya están a la venta en www.prticket.com o llamando al 787-200-7110.